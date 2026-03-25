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Фундамент для семьи или расчет? Зачем в Беларуси заключают брачные договоры – объяснила юрист

25 марта 2026 10:05
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Фундамент для семьи или расчет? Зачем в Беларуси заключают брачные договоры – объяснила юрист-1

Елена Гронская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Гарантирует ли брачный договор защиту интересов супругов? Как и когда его заключать? Брачный договор – это не панацея от всех проблем, но он может выступать фундаментом для построения счастливой семейной жизни, а также рациональным способом разрешения внутрисемейных споров, способствовать укреплению семьи. Брачный договор – это письменное соглашение лиц, вступающих в брак либо же состоящих в браке, относительно прав и обязанностей в период брака и или после его расторжения.

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Фундамент для семьи или расчет? Зачем в Беларуси заключают брачные договоры – объяснила юрист-3

Елена Гронская:
В Республике Беларусь заключение брачного договора стало возможным с 1999 года, и с тех пор в обществе не утихают споры относительно того, целесообразно ли его заключать. Имеются как противники, так и сторонники. Тем не менее, в нашей стране ежегодно порядка 4-4,5 тысяч пар заключают брачный договор. Это немного, с учетом численности населения нашей страны. Однако заключение брачного договора продолжает оставаться актуальным. 

Подробности в видео.

# Семья # Брак и семья # Елена Гронская

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