Фундамент для семьи или расчет? Зачем в Беларуси заключают брачные договоры – объяснила юрист

Елена Гронская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Гарантирует ли брачный договор защиту интересов супругов? Как и когда его заключать? Брачный договор – это не панацея от всех проблем, но он может выступать фундаментом для построения счастливой семейной жизни, а также рациональным способом разрешения внутрисемейных споров, способствовать укреплению семьи. Брачный договор – это письменное соглашение лиц, вступающих в брак либо же состоящих в браке, относительно прав и обязанностей в период брака и или после его расторжения.

В чем отличие гражданского брака от юридического? Ответила юрист