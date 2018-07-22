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Гомель затопило: проливной дождь лил 10 часов подряд

22 июля 2018 11:27
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Новости Беларуси. В Гомеле ликвидировали последствия разгула стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь на протяжении 10 часов лил дождь как из ведра.

Гомель затопило: проливной дождь лил 10 часов подряд-1

Были подтоплены улицы, дома и магазины. Полностью оказалось парализовано движение транспорта. Спасатели оказывали помощь в буксировке автомобилей и откачивали воду.

Не менее сложной была ситуация в некоторых населенных пунктах Гомельского района и области. Известно о подтоплении десятка подворий. Минувшей ночью около трети месячной нормы осадков выпало в Брагине и Василевичах.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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