«Спокойнее станет на западе. А восток, как говорится, держись». Синоптики сделали прогноз на эту неделю в Беларуси

Новости Беларуси. О погоде в Беларуси рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

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Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:

Если говорить о ближайшем времени, то сказать, что дожди прекратятся, к сожалению, не могу.

Июль будет дождливый.

Он уже дождливый и дожди продолжат идти. Единственное, до ближайших выходных немножко спокойнее станет на западе республики – это Гродненская и Брестская области. Там дожди будут менее продолжительные, больше будет светить солнце. А восток, как говорится, держись. Потому что там и грозы, и сильные ливни продолжатся.

Что случилось с климатом в Беларуси? Каков прогноз погоды на ближайшее время?