Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину – Орбан

Будапешт остановил экспорт газа в Украину пока не будет возобновлена прокачка российской нефти по трубопроводу «Дружба», пишет РИА Новости.

По заявлению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, с целью прорыва блокады и обеспечения энергоснабжения страны требуются новые меры. В связи с этим, пояснил он, Венгрия постепенно прекратит поставку газа до возобновления Украиной поставок нефти.

Украинская сторона также совершает попытки ударить по трубопроводу, снабжающему Венгрию с юга, поэтому требуется создание резервов, сообщил Орбан.

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