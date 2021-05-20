В ДТП на Байкальской пострадал водитель, на Ваупшасова столкнулись два автомобиля

Новости Беларуси. На улице Байкальской 26-летий водитель Renault при проезде перекрестка столкнулся с автомобилем Ford. Водитель последнего в больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обстоятельства ДТП выясняются.