В ДТП на Байкальской пострадал водитель, на Ваупшасова столкнулись два автомобиля

Новости Беларуси. На улице Байкальской 26-летий водитель Renault при проезде перекрестка столкнулся с автомобилем Ford. Водитель последнего в больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обстоятельства ДТП выясняются.
Новости Беларуси. На улице Байкальской 26-летий водитель Renault при проезде перекрестка столкнулся с автомобилем Ford. Водитель последнего в больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обстоятельства ДТП выясняются.
Подобная авария произошла на Ваупшасова. 29-летний водитель автомобиля Ford двигался со стороны Ванеева в направлении Радиальной. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он врезался в Renault. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.