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В ДТП на Байкальской пострадал водитель, на Ваупшасова столкнулись два автомобиля

20 мая 2021 13:26
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Новости Беларуси. На улице Байкальской 26-летий водитель Renault при проезде перекрестка столкнулся с автомобилем Ford. Водитель последнего в больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Обстоятельства ДТП выясняются.

В ДТП на Байкальской пострадал водитель, на Ваупшасова столкнулись два автомобиля -1

Подобная авария произошла на Ваупшасова. 29-летний водитель автомобиля Ford двигался со стороны Ванеева в направлении Радиальной. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он врезался в Renault. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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