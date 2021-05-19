То, что просто не укладывается в голове. Какие комментарии пишут «невероятные» по поводу гибели пилотов в Барановичах

Новости Беларуси. 19 мая под Барановичами разбился военный самолет. Чтобы избежать жертв, экипаж до последнего стремился увести самолет от города. Оба пилота катапультировались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, к сожалению, погибли.

«Посёлок спас. Это герои, понимаете?» Местные жители о разбившемся под Барановичами самолёте

Екатерина Забенько, СТВ:

Сейчас то, что в этой ситуации просто не укладывается в голове. У некоторых «невероятных» повернулся язык написать такое по поводу гибели пилотов в Барановичах. В минуты скорби они продемонстрировали свое истинное лицо и свою настоящую нечеловеческую сущность. Эти шокирующие для нормального человека слова мы оставим без комментариев.