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То, что просто не укладывается в голове. Какие комментарии пишут «невероятные» по поводу гибели пилотов в Барановичах

19 мая 2021 14:36
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Новости Беларуси. 19 мая под Барановичами разбился военный самолет. Чтобы избежать жертв, экипаж до последнего стремился увести самолет от города. Оба пилота катапультировались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, к сожалению, погибли.

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Екатерина Забенько, СТВ:
Сейчас то, что в этой ситуации просто не укладывается в голове. У некоторых «невероятных» повернулся язык написать такое по поводу гибели пилотов в Барановичах. В минуты скорби они продемонстрировали свое истинное лицо и свою настоящую нечеловеческую сущность. Эти шокирующие для нормального человека слова мы оставим без комментариев.

То, что просто не укладывается в голове. Какие комментарии пишут «невероятные» по поводу гибели пилотов в Барановичах-1

То, что просто не укладывается в голове. Какие комментарии пишут «невероятные» по поводу гибели пилотов в Барановичах-3

То, что просто не укладывается в голове. Какие комментарии пишут «невероятные» по поводу гибели пилотов в Барановичах-5

То, что просто не укладывается в голове. Какие комментарии пишут «невероятные» по поводу гибели пилотов в Барановичах-7

То, что просто не укладывается в голове. Какие комментарии пишут «невероятные» по поводу гибели пилотов в Барановичах-9

Обнаружили техническую неисправность, но до последнего вели самолёт. Подробности крушения под Барановичами читайте здесь.

# Крушение # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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