Дзермант о выборах: Беларусь в политическом смысле стала ещё более суверенной и независимой

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

В Беларуси прошли президентские выборы. Прошли мирно и спокойно. На них убедительно победил Александр Лукашенко. Лично меня больше всего во время этих выборов удивил интерес к ним, проявленный со стороны иностранцев. Было аккредитовано 486 международных наблюдателей, у нас работал 331 журналист из 70 зарубежных СМИ.

Чем был вызван такой интерес к этим выборам? Прежде всего ключевым положением нашей страны в регионе, потому как от исхода выборов, от того, кто возглавит Беларусь, зависят судьбы не только белорусов, но и соседей, и даже глобальный баланс сил. Если, не дай бог, в Беларуси пойдет что-то не так, у власти окажется какой-нибудь авантюрный или прозападный политик, то мы очень быстро можем скатиться к внутреннему и внешнему конфликту.

Поэтому главная задача, которая перед нами стояла и стоит, – обеспечить преемственность политического курса. Могут задать вопрос – да, было много наблюдателей, но в основном из близких, дружественных нам стран Евразии, Африки, Латинской Америки.