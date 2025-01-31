Дзермант о выборах: Беларусь в политическом смысле стала ещё более суверенной и независимой

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
В Беларуси прошли президентские выборы. Прошли мирно и спокойно. На них убедительно победил Александр Лукашенко. Лично меня больше всего во время этих выборов удивил интерес к ним, проявленный со стороны иностранцев. Было аккредитовано 486 международных наблюдателей, у нас работал 331 журналист из 70 зарубежных СМИ.
Чем был вызван такой интерес к этим выборам? Прежде всего ключевым положением нашей страны в регионе, потому как от исхода выборов, от того, кто возглавит Беларусь, зависят судьбы не только белорусов, но и соседей, и даже глобальный баланс сил. Если, не дай бог, в Беларуси пойдет что-то не так, у власти окажется какой-нибудь авантюрный или прозападный политик, то мы очень быстро можем скатиться к внутреннему и внешнему конфликту.
Поэтому главная задача, которая перед нами стояла и стоит, – обеспечить преемственность политического курса. Могут задать вопрос – да, было много наблюдателей, но в основном из близких, дружественных нам стран Евразии, Африки, Латинской Америки.
Во-первых, из Европы тоже были, хотя они представляли в основном левые, социалистические партии и организации, не мейнстрим. Потому как так называемые «авторитетные» организации, наблюдающие за выборами, типа ОБСЕ уже давно растеряли свой авторитет, заранее раздавая предвзятые оценки результатов выборов, которых они еще не знали.
Во-вторых, оценки наблюдателей из МПА СНГ, от ОДКБ, других организаций и стран – не менее, а может быть, и более профессиональны и убедительны, ведь у нас есть опыт оценки выборов в государствах с самими разными политическими системами, а не только в шаблонных западных демократиях, на которые все якобы должны ровняться. Наблюдатели, которые были у нас, оценивают соответствие выборных процедур национальному законодательству, то, насколько они проходят прозрачно, доступно, открыто. И здесь оценки были однозначны – у Беларуси можно поучиться тому, как организовывать выборы.
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