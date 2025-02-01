Лукашенко и премьер-министр Пакистана обсудили вопросы двусторонних отношений

Вопросы двусторонних отношений и перспективы сотрудничества Минска и Исламабада обсудили белорусский лидер и премьер-министр Пакистана. Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф переговорили по телефону. Ожидаемо, беседа началась с поздравлений по случаю победы нашего Президента на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер Пакистана уже лично пожелал главе государства успехов в работе по сохранению мира, стабильности и процветания Беларуси. Ранее Шахбаз Шариф направлял в адрес Александра Лукашенко поздравительное послание. Не обошли стороной лидеры стран и насущные вопросы. Так, например, в ходе разговора обсудили детали предстоящего визита премьер-министра Пакистана в Беларусь.