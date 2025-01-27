Лукашенко поблагодарил ЦИК и работников участковых комиссий за работу на выборах

В Беларуси сделали все, чтобы даже самый последний враг не прицепился. Избранный белорусским народом глава государства 27 января провел ряд встреч с шефами миссий наблюдателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым лично с победой Первого поздравил Сергей Лебедев. Генеральный секретарь СНГ возглавил миссию наблюдателей от СНГ. В ее составе почти 300 человек. Аккредитованы как представители стран, так и участники из Межпарламентской ассамблеи СНГ и ОДКБ, Парламентского собрания и Постоянного комитета Союзного государства и традиционно Исполкома СНГ.