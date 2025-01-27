Лукашенко поблагодарил ЦИК и работников участковых комиссий за работу на выборах

В Беларуси сделали все, чтобы даже самый последний враг не прицепился. Избранный белорусским народом глава государства 27 января провел ряд встреч с шефами миссий наблюдателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первым лично с победой Первого поздравил Сергей Лебедев. Генеральный секретарь СНГ возглавил миссию наблюдателей от СНГ. В ее составе почти 300 человек. Аккредитованы как представители стран, так и участники из Межпарламентской ассамблеи СНГ и ОДКБ, Парламентского собрания и Постоянного комитета Союзного государства и традиционно Исполкома СНГ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пользуясь случаем, что я после выборов впервые встречаюсь и появляюсь на экранах, хотел бы поблагодарить нашу Центральную избирательную комиссию, и особенно людей, вот этих бескорыстных людей, которые работали внизу, особенно на участках. Это они взяли на себя основной груз, и я надеюсь, что в целом выполнили достойно свою миссию. Это характеризует не только власть, но и белорусский народ.
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