Международный наблюдатель: нет более демократичной, свободной системы, чем в Беларуси

Свои оценки проведению электоральной кампании дают многочисленные международные наблюдатели. Эксперты отмечают полную открытость избирательного процесса и соответствие выборов принципам демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие высказываются о заявлениях западных политиков, которые сделали свои выводы, еще не дожидаясь официальных результатов.

Кшиштоф Толвинский, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Польша):

И Польша, и Европейский союз могли бы поучиться и техническим аспектам, и другим подходам у членов Центральной избирательной комиссии, а также районных комиссий тому высокому уровню проведения электоральной кампании. Отношение Польши и ЕС к белорусским выборам связано с тем, что они не доверяют той информации, что 85 % составила явка. Дело в том, что они судят по себе. В связи с той электоральной деградацией, которая сейчас наблюдается в Польше и ЕС. Высокий уровень явки как раз таки и является показателем демократии. И дает сигнал и власти, и обществу о том, что они делают свой выбор правильно и надолго.