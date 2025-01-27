Карпенко подвёл итоги выборов Президента на пресс-конференции в Информационном центре ЦИК

Информационный центр продолжает работу. Буквально с минуты на минуту ожидаем итоговую пресс-конференцию ЦИК. Озвучат предварительные результаты голосования на выборах. Пока же владеем информацией по состоянию на 2 часа ночи. Победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 86,82 % голосов. Явка избирателей на президентских выборах составила 85,7 %. В зале присутствуют наблюдатели, журналисты, эксперты. К слову, наблюдатели дают высокие оценки проведению электоральной кампании в Беларуси. 27 января также состоятся итоговые пресс-конференции наблюдателей от миссии СНГ, ШОС, итоговый брифинг зарубежных наблюдателей. В центре аккредитовано беспрецедентное количество журналистов как отечественных, так и зарубежных СМИ. Было аккредитовано 812 представителей прессы.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

26 января 2025 года в Республике Беларусь состоялись выборы Президента Республики Беларусь. Кампания проведена в соответствии с обновленной Конституцией, избирательным кодексом Республики Беларусь в сроки, установленные законодательством и календарным планом организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов, утвержденным ЦИК. С начала избирательной кампании Центральной комиссией для оперативного реагирования на запросы избирателей была организована работа информационно-справочного центра, которым принято более 2 200 устных обращений граждан. Сотрудниками центра принимались меры по оперативному разрешению поступающих запросов. Основные темы обращений – это поиск участка для голосования, уточнение сведений о местах размещения предвыборных программ кандидатов, желание голосовать не по месту регистрации.

Велась работа по рассмотрению письменных обращений. С начала кампании их поступило более 100. На все обращения по вопросам компетенций Центральной комиссией были даны исчерпывающие ответы. Информация о ходе кампании размещалась на сайтах ЦИК, местных исполнительных распорядительных органах, социальных сетях и мессенджерах, освещалась в СМИ. Работал Информационный центр и продолжает работать 27 января, откуда транслировались актуальные данные о ходе голосования. В центре работали эксперты, как национальные, так и международные наблюдатели. Было образовано 5 325 участков для голосования. Из них 207 – в больницах, санаториях, домах отдыха и других местах временного нахождения избирателей, 12 – в воинских частях.

По имеющимся данным, были зафиксированы факты совершения избирателями административных правонарушений, так называемое фотографирование заполненных бюллетеней для голосования, а также случаи выноса бюллетеня за пределы помещения для голосования. По предварительным данным, порядка 600 бюллетеней предположительно были вынесены с участков для голосования. Хотел бы вставить ремарку, за границей очень активно муссировали тему того, чтобы массово выносить бюллетени, деньги получали от спонсоров, но даже не смогли по одному бюллетеню с каждого участка вынести, вот так они работали. На данный момент от граждан и наблюдателей не поступало жалоб о нарушениях требований избирательного законодательства в процессе голосования или при подсчете голосов, которые бы могли повлиять на итоги выборов.

Согласно требованиям статьи № 79 избирательного кодекса, выборы Президента считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины граждан Республики Беларусь, включенных в список избирателей. По предварительным данным в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах, было включено 6 903 994 избирателя. Бюллетени получило 5 916 834 избирателя, что составило 85,7 % граждан, включенных в списки для голосования. Приняло участие в голосовании 5 916 195 избирателей или 85,69 %. Таким образом выборы Президента Республики Беларусь считаются состоявшимися. 114 граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих за границей и состоящих на консульском учете, приняли участие в голосовании. Особенно приятно отметить, что из общего количества впервые голосующих граждан, включенных в списки, а это, как я уже говорил более 88 тысяч человек, пришли на выборы в единый день голосования более 95 %.

За кандидатов в Президенты Республики Беларусь подано следующее количество голосов избирателей. Гайдукевич Олег Сергеевич – 119 272 голоса, или 2,02 %, Канопацкая Анна Анатольевна – 109 760 голосов избирателей, или 1,86 %, Лукашенко Александр Григорьевич – 5 136 293 голоса избирателей, или 86,82 %, Сыранков Сергей Александрович – 189 740 голосов избирателей, или 3,21 %, Хижняк Александр Николаевич – 102 729 голосов избирателей, или 1,74 %. Против всех кандидатов проголосовало 213 277 избирателей, или 3,60 %. Таким образом, наибольшее количество голосов отдано за Александра Григорьевича Лукашенко. ЦИК планирует 3 февраля провести свое заседание по установлению итогов выборов Президента Республики Беларусь на основании протоколов территориальных комиссий по выборам Президента. Официальное сообщение об итогах выборов будет опубликовано в СМИ и на сайте ЦИК в соответствии с действующим законодательством.

Нужно отметить, что ЦИК оперативно информировал избирателей о подготовке и ходе президентской кампании, используя свои информационные ресурсы. Так, только на официальном Telegram-канале комиссии количество просмотров нашей информации в основной день голосования превысило 1,8 миллиона. Было зафиксировано почти 9 тысяч репостов. Все заседания ЦИК транслировались в прямом эфире на официальном сайте ЦИК. Здесь же оперативно размещалась статистическая и другая информация. Хочу выразить благодарность за участие в организации выборов и содействие, оказанное Центральной комиссии, Министерству информации, Министерству связи и информатизации, Белтелекому, дирекции Дворца Республики за обеспечение на высоком информационном и техническом уровне работы информационного центра ЦИК.