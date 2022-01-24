Ждать ли после референдума новых санкций в адрес Беларуси?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Его уже нет. Уже рекомендуют признать, что эта власть, которая его проводит, считается нелегитимной – значит, объявление референдума уже нелегитимно. Все мы, здесь стоящие в студии, работающие на своих должностях, нелегитимны.

Артем Свиридов:

Вы все правильно говорите, их логика понятна. Они ведь уже проиграли, понимаете? Они думали, что выиграют в августе и сентябре, вопрос закрылся. Они говорили, что к концу 2020-го выиграют, к середине 2021-го… У нас февраль 2022 года, и они, в общем-то, убедились, что ничего сделать не могут. Им ничего не остается, кроме как голословно говорить. В общем-то, ничего они сделать не могут, кроме как не признать итоги этого референдума.

Со своей стороны, своей точки зрения мы наоборот видим себя победителями, чувствуем очень уверенно. Себя очень уверенно чувствуют разные страты, как молодежь, так и среднее, старшее поколение. Я это очень хорошо вижу. Я очень часто в работе площадок, причем как на предприятиях промышленных, так и среди студентов – я вас уверяю, я так считаю и вижу, что мы своих оппонентов переиграли и донесли то, что хотели сказать еще в августе 2020 года.

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