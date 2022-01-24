Можно ли на референдуме голосовать досрочно? Уточнили в Центризбиркоме

Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам? Алена Сырова, СТВ:

Референдум будет проходить в конце февраля, время отпусков в жарких странах. Многие беспокоятся, хотят прийти проголосовать, но, например, по планам не получается. Будет ли у белорусов возможность отдать свой голос досрочно?

Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси:

Конечно. На референдуме так же, как и на выборах, предусматривается досрочное голосование. Время такое же – с 10:00 до 14:00, с 16:00 до 19:00 со вторника по субботу. И в воскресенье уже основной день голосования. То есть здесь ничего не меняется. Алена Сырова:

А в чем принципиальное отличие проведения референдума от проведения выборов президентских? Иван Толкач:

Прежде всего отсутствует блок кандидатов и всего того, что связано с агитацией за кандидатов. Остается только агитация в части за решения, вынесенные на референдум, либо против. Кстати, с начала референдума такая агитация уже имеет место.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

То есть после указа можем уже агитировать за? Иван Толкач:

Да, конечно. То есть те наши диалоговые площадки, которые проводились до указа – здесь обсуждались, скажем так, мнения, отрабатывался текст, который будет выноситься. Когда мы уже имеем указ, подписанный Президентом, к указу прилагается текст законопроекта. Вот он уже корректироваться не может. Николай Щекин: люди просили передать Президенту, что очень хотят, чтобы он остался. Подробнее здесь. Кирилл Казаков:

Я буквально на выходных общался с людьми, которые приходили на диалоговые площадки. К сожалению, у них есть такое ощущение, что диалоговые площадки подменили вообще сам референдум. Они говорят: «Ну, как же? Мы пришли, поговорили, услышали, свое мнение высказали. Вроде все». Я говорю: «Пойдете на референдум?» Они говорят: «А надо?»