Можно ли на референдуме голосовать досрочно? Уточнили в Центризбиркоме
Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?
Алена Сырова, СТВ:
Референдум будет проходить в конце февраля, время отпусков в жарких странах. Многие беспокоятся, хотят прийти проголосовать, но, например, по планам не получается. Будет ли у белорусов возможность отдать свой голос досрочно?
Иван Толкач, заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси:
Конечно. На референдуме так же, как и на выборах, предусматривается досрочное голосование. Время такое же – с 10:00 до 14:00, с 16:00 до 19:00 со вторника по субботу. И в воскресенье уже основной день голосования. То есть здесь ничего не меняется.
Алена Сырова:
А в чем принципиальное отличие проведения референдума от проведения выборов президентских?
Иван Толкач:
Прежде всего отсутствует блок кандидатов и всего того, что связано с агитацией за кандидатов. Остается только агитация в части за решения, вынесенные на референдум, либо против. Кстати, с начала референдума такая агитация уже имеет место.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
То есть после указа можем уже агитировать за?
Иван Толкач:
Да, конечно. То есть те наши диалоговые площадки, которые проводились до указа – здесь обсуждались, скажем так, мнения, отрабатывался текст, который будет выноситься. Когда мы уже имеем указ, подписанный Президентом, к указу прилагается текст законопроекта. Вот он уже корректироваться не может.
Николай Щекин: люди просили передать Президенту, что очень хотят, чтобы он остался. Подробнее здесь.
Кирилл Казаков:
Я буквально на выходных общался с людьми, которые приходили на диалоговые площадки. К сожалению, у них есть такое ощущение, что диалоговые площадки подменили вообще сам референдум. Они говорят: «Ну, как же? Мы пришли, поговорили, услышали, свое мнение высказали. Вроде все». Я говорю: «Пойдете на референдум?» Они говорят: «А надо?»
Иван Толкач:
Безусловно, надо. Опять же, если мы проводим параллели с выборами, то на референдуме, чтобы принять те поправки в Конституцию, изменения и дополнения, которые у нас сейчас вынесены, нужно два условия обязательно соблюсти. Первое – чтобы в референдуме приняло участие более половины граждан, включенных в списки. В этом случае референдум состоится. А вот второе – это то, что проголосовать за должны более половины от внесенных в списки. То есть если на президентских выборах просто от принявших участие в голосовании, то здесь от внесенных в списки. Таким образом, решение референдума – это решение, всегда принятое большинством граждан, обладающих активным избирательным правом.
Кирилл Казаков:
То есть если так банально объяснить, приход на диалоговую площадку не отменяет необходимости сходить на избирательный участок 27 числа.
Иван Толкач:
Конечно.