«Не надо ходить по инстанциям». Отразит ли обновлённая Конституция систему перераспределения полномочий на местах?

Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Николай Александрович, вы как представитель местной власти скажите. Много идет разговоров о том, что будет перераспределение полномочий. Собственно говоря, вы как руководитель администрации одного из районов Минска получите больше полномочий. Что за полномочия будут, готовы ли вы к ним, действительно ли они вам нужны?
Николай Поляков, глава администрации Центрального района Минска:
Чтобы решать какие-то проблемы, надо, чтобы у тебя были полномочия, чтобы принять какие-то определенные решения. Это позволит на месте, чтобы не гонять бумаги, скажем так, туда-сюда, а оперативно принять решение на месте. Может, для большинства это будут небольшие изменения, а лично для какого-то человека это будет изменение, которое перевернет страницу его жизни, условно говоря, какой-то вопрос решится здесь, на месте, не надо ходить по инстанциям.
Алена Сырова, СТВ:
Сейчас не хватает полномочий для решения каких-то вопросов?
Николай Поляков:
Есть вопросы, где недостаточно полномочий в администрации.
Алена Сырова:
Но вместе с полномочиями есть еще и ответственность.
Николай Поляков:
Естественно. Здесь мы принимаем коллегиально решения, мы взвешиваем все «за» и «против», и уже только тогда принимается взвешенное целенаправленное решение.
Кирилл Казаков:
Я так понимаю – спилить березу во дворе или не спилить березу во дворе – это можно решить на уровне районной администрации. Не обязательно писать сразу в Администрацию Президента или на СТВ, как это часто бывает.
Николай Поляков:
Бывает так: одна часть людей – «давайте спилим», а другая – «давайте оставим», интересы у них пересекаются.
Николай Щекин: люди просили передать Президенту, что очень хотят, чтобы он остался. Подробнее здесь.