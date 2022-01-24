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«Не надо ходить по инстанциям». Отразит ли обновлённая Конституция систему перераспределения полномочий на местах?

24 января 2022 16:28
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Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Николай Александрович, вы как представитель местной власти скажите. Много идет разговоров о том, что будет перераспределение полномочий. Собственно говоря, вы как руководитель администрации одного из районов Минска получите больше полномочий. Что за полномочия будут, готовы ли вы к ним, действительно ли они вам нужны?  

«Не надо ходить по инстанциям». Отразит ли обновлённая Конституция систему перераспределения полномочий на местах?-1

Николай Поляков, глава администрации Центрального района Минска:  
Чтобы решать какие-то проблемы, надо, чтобы у тебя были полномочия, чтобы принять какие-то определенные решения. Это позволит на месте, чтобы не гонять бумаги, скажем так, туда-сюда, а оперативно принять решение на месте. Может, для большинства это будут небольшие изменения, а лично для какого-то человека это будет изменение, которое перевернет страницу его жизни, условно говоря, какой-то вопрос решится здесь, на месте, не надо ходить по инстанциям.  

Алена Сырова, СТВ:  
Сейчас не хватает полномочий для решения каких-то вопросов?  

Николай Поляков:  
Есть вопросы, где недостаточно полномочий в администрации.  

Алена Сырова:  
Но вместе с полномочиями есть еще и ответственность.  

Николай Поляков:  
Естественно. Здесь мы принимаем коллегиально решения, мы взвешиваем все «за» и «против», и уже только тогда принимается взвешенное целенаправленное решение.  

«Не надо ходить по инстанциям». Отразит ли обновлённая Конституция систему перераспределения полномочий на местах?-4

Кирилл Казаков:  
Я так понимаю – спилить березу во дворе или не спилить березу во дворе – это можно решить на уровне районной администрации. Не обязательно писать сразу в Администрацию Президента или на СТВ, как это часто бывает.  

Николай Поляков:  
Бывает так: одна часть людей – «давайте спилим», а другая – «давайте оставим», интересы у них пересекаются.  

Николай Щекин: люди просили передать Президенту, что очень хотят, чтобы он остался. Подробнее здесь.  

# Конституция # общество # Кирилл Казаков # Николай Поляков # Алена Сырова # Фотофакт

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