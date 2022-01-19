«Это полнейшая глупость». МИД Беларуси ответил на громкие заявления США о завоевании Украины Россией

Новости Беларуси. На фоне подготовки к союзным учениям, в информационном пространстве появились очередные фейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мол, с территории Беларуси российские войска планируют оккупировать Украину.
А изменение нашей Конституции может привести к размещению на территории страны ядерных сил России. Белорусский МИД назвал заявления неназванного представителя Госдепартамента США удивительным набором фантазий и страшилок.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Американская сторона на системной основе в последние недели различными способами вбрасывает ложь в информационное пространство. Совершенно ясно, что она это делает для нагнетания обстановки, внесения напряженности в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени. Непонятно только, почему они считают всех кругом глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы снова пройдут. В этот раз дело дошло до обвинений Беларуси в дестабилизации ситуации в регионе и продолжении мифов о «нападении» на Украину с севера. Этот фейк повторяется из года в год. Это полнейшая глупость.