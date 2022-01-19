«Это полнейшая глупость». МИД Беларуси ответил на громкие заявления США о завоевании Украины Россией

Новости Беларуси. На фоне подготовки к союзным учениям, в информационном пространстве появились очередные фейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мол, с территории Беларуси российские войска планируют оккупировать Украину.

А изменение нашей Конституции может привести к размещению на территории страны ядерных сил России. Белорусский МИД назвал заявления неназванного представителя Госдепартамента США удивительным набором фантазий и страшилок.