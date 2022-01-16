Авдонин: Беларусь – страна, которая граничит с военной машиной НАТО. Вопросы безопасности для нас наиболее важны
Новости Беларуси. Еще одно событие, без которого картина происходящего была бы не такой полной и не такой понятной – переговоры Россия – НАТО по гарантиям безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С 10 по 13 января прошли три встречи по этой теме.
Ольга Коршун, СТВ:
Еще до официального старта переговоров несложно было догадаться, что за такое короткое время ситуацию кардинально не исправишь. Но главное, что Москва дала понять, за какие границы коллективному Западу переходить не стоит. Вот, собственно, и требования России, опубликованные еще в декабре, чтобы было время на подумать. Исключение расширения альянса на восток, прекращение военной деятельности в постсоветских республиках, отказ от размещения в Европе дополнительного вооружения. И как после прокомментировал Сергей Лавров, это не меню, где можно выбирать, а полный пакет. Москва диктует новый формат безопасности, который явно не устраивает Запад. Но документ придется изучить и с ним считаться.
Каковы итоги переговоров и почему в Беларуси пристально следили за ходом глобальной дискуссии? Об этом мы поговорили с Алексеем Авдониным, аналитиком Белорусского института стратегических исследований.
Ольга Коршун:
Как вы оцениваете результаты нескольких раундов встреч по линии Россия-НАТО?
«Они не ожидали, что Москва будет четко требовать от коллективного Запада новый формат безопасности»
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Они не ожидали, что Москва будет четко требовать от коллективного Запада новый формат безопасности, что продвижение НАТО на Восток – такой медленный захват территории, уже неприемлем. Одновременно для них, неприемлемо для коллективного Запада вообще обсуждение темы, того, что другие страны постсоветского пространства не должны рассматриваться коллективным Западом как будущие члены Североатлантического альянса.
Для России важно определить периметр, за который Запад переходить не может
Алексей Авдонин:
Конечно же, для России важно регламентировать, определить тот периметр, за который переходить Запад не может. Любое дальнейшее продвижение, конечно же, влечет нарушение баланса сил. И в этой ситуации для Москвы необходимо не то что требовать, а регламентировать новый формат отношений.
Ольга Коршун:
А почему Беларуси, которая не напрямую, а опосредованно контактирует с НАТО, важно было следить за ходом этих переговоров?
Мы являемся страной, которая граничит с военной машиной НАТО
Алексей Авдонин:
Для Беларуси важно отслеживать весь переговорный процесс, в первую очередь потому что мы являемся стороной, сопряженной непосредственно со странами НАТО, – это страны Балтии, Польша, Украину хотят вовлечь в структуры НАТО. Все это для нас повышение уровня наших угроз. Мы являемся той страной, которая находится в непосредственном сопряжении, граничит с военной машиной, военными структурами НАТО. И вопросы безопасности в этом регионе для нас как для суверенного государства являются наиболее важными. От них будет зависеть то, как на ближайшие 5-10 лет будет регламентирована вообще модель безопасности в Европе.
Москва требует вывода ядерного оружия США из Европы. Подробности заседания Совета России – НАТО в Брюсселе.