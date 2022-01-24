Николай Щёкин: люди просили передать Президенту, что очень хотят, чтобы он остался

Алена Сырова, СТВ: Было масштабное всенародное обсуждение. Различные диалоговые площадки, тысячи предложений от граждан. Эксперты говорят, они были оформлены грамотно юридически. Часть из них учли в Конституции, часть из них будут учтены позже в законодательных актах. Судя по тому, что диалоговые площадки не закрываются и темп не сбавляют, наверное, все-таки остаются какие-то вопросы. Николай Сергеевич, я знаю, что вы с одной на другую перемещаетесь. Сейчас формат общения с населением какой? Они задают вопросы или больше слушают, пытаются разобраться?

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Вы знаете, действительно пришлось посетить, скажем так, по долгу гражданскому около 40 диалоговых площадок. Если точнее, 37 по всей стране. С Воскресенским Юрием Валерьевичем ездили. Сейчас вопросы стали более профессиональными и компетентными. И в особенности контекстуальными. О чем речь идет? Мы видим, что творится в Казахстане, в Украине. И вот сейчас главный вопрос – безопасность. Вы знаете, многие встают и спрашивают: не станет ли хуже? А будет ли мир? Не будут ли сыпаться бомбы на нас?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Народ задумывается, а стоит ли перемен дожидаться?

Николай Щекин:

Люди задумываются о гарантиях безопасности и социальных гарантиях. Вы знаете, сегодня встреча была в Минсельхозпроде, АПК «Ждановичи», на прошлой неделе – в Слуцке, в Столбцах. И даже на мероприятиях просто люди подходили, во-первых, говорили так: пожалуйста, скажите, передайте Президенту, что мы очень хотим, чтобы он остался дальше. Мы видим, что творится вокруг нас. И второе – хуже не будет, будет ли управляемость страной? И, конечно, вопрос справедливости. И еще один момент – сейчас постепенно эти диалоговые площадки переходят в такую дискуссию, люди уже говорят о своем наболевшем в том числе, как это трансформировать в Конституцию. Им начинаешь объяснять, что Конституция – это рамочный документ. В нем все не должно быть.