Екатерина Речиц: обсуждения по вопросу изменения Конституции начались гораздо раньше, чем этот проект опубликовали

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Около 9 000 поправок пришло. 99 %, говорят, очень грамотно сформулированы. Что-то вошло, что-то не вошло. Это будет потом каким-то образом учитываться. А как это будет учитываться? Например, придут люди, проголосуют, а потом скажут: скажите, я был на диалоговой площадке, я задал вопрос, оформил какое-то свое предложение, а где оно?

Екатерина Речиц, член экспертного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:

Здесь первое, на что бы я обратила внимание, на самом деле обсуждения по вопросу изменений и дополнений Основного закона нашей страны начались гораздо раньше, чем был вынесен этот проект на общественное обсуждение.

Кирилл Казаков:

Президент заговорил о том, что нужны изменения, в 2016-м, это мы знаем.

Екатерина Речиц:

В 2016 году, но вы помните, когда мы готовились к VI Всебелорусскому народному собранию, мы уже провели очень много тоже диалоговых площадок, это тоже было масштабнейшее обсуждение по всей стране вопросов, которые мы сейчас поднимаем снова. Они уже обсуждались. То есть еще в рамках подготовки к VI Всебелорусскому народному собранию мы уже для себя определили постулаты белорусской государственности, от которых мы ни при каких условиях не собираемся отказываться. Тогда уже нам стало понятно, что это президентская республика, социальное государство, это наш бренд и точно от него никогда мы не собираемся отказываться. То, что уклон на традиционные ценности нужно делать, и так далее. Сейчас уже был второй, можно сказать, круг таких масштабных обсуждений. И у нас была действительно уникальная возможность, когда мы могли сравнить мнения общества до событий определенных и после.