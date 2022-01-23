Посол Китая в Беларуси: «Во всех сферах наше сотрудничество двигается стабильно и плодотворно»

Пример того, как из простой дружбы рождается всестороннее стратегическое партнерство и железное братство. Беларусь и Китай на неделе отметили 30-летие со дня установления дипломатических отношений. Страны активно сотрудничают в области обороны, науки, техники, культуры и туризма, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За 30 лет реализовано не менее 25 проектов в промышленности и энергетической сфере. А по итогам 2020 года Китай стал вторым торговым партнером после России.

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Беларусь – это очень прекрасная, красивая, цивилизованная страна. Народ очень миролюбивый, очень добродушный. Можно сказать, за 30 лет Китай и Беларусь достигли очень плодотворных [отношений – прим. ред.] в самых различных областях: политические, торгово-экономические, гуманитарные, региональные. Можно сказать, во всех сферах наше сотрудничество двигается и стабильно, и плодотворно. Практика наших двусторонних отношений показала, что китайско-белорусское всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество отвечают коренным интересам наших двух народов.