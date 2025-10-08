Гигин: белорусский народ чувствует, кто его друг, а кто – враг

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. Обсудим самые актуальные темы.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
1812 год – это народ. Народ, который был поругаем собственной аристократией, которая отказывалась и уже стыдилась этих корней, порой действительно говорила по-французски. У того же Льва Толстого это показано великолепно в романе «Война и мир». Говорила по-французски лучше, чем по-русски. И когда входил русский мужик, порой брали этот платочек бархатный или атласный, опрысканный одеколонами, прикладывали к носу для того, чтобы не слышать.
Удивительная толстовская проза, которая переходит в поэзию. Ведь проза тогда хороша, когда она поэтична. И тогда это искусство не потому, что человек описывает какие-то важные события или ладно как-то пишет, а когда в нем есть внутренняя поэтика.
У Толстого – искусство, когда он пишет, откуда у этой барыни это все взялось, и вот это размышление – это же размышление философское на самом деле. Когда просыпается русский дух, вот пришел враг, всколыхнул, попробовал Русь на штык и получил по зубам. Поднялась (опять-таки вот это толстовское определение) «дубина народной войны».
Вот возьмите нас, белорусов. Говорят, памяркоўныя, тутэйшыя, лукашуки говорят, что мы нация выживших, человек три тома выдал, «Нацыянальная iдэя», а главная идея, что нация выживших, чтобы приспосабливаться, героев-то всех поубивали. Каких выживших? Мы нация партизан, мы нация тех людей, которые боролись за себя. И да, когда мы жили при русском царе, были проблемы, было крепостное право. Нравилось? Нет, не всем, не всегда.
Но когда приходил шляхтич и говорил: предай царя, предай веру, иди за мной. Брали шляхтича, могли и повесить, а могли выдать казакам. А когда тот же шляхтич при Пилсудском взял власть, забрал сено, сына убил, вот тогда белорус поднял дубину народной войны. И буквально в считаные годы поднимается забытая страница, мы должны обязательно вспоминать эту страницу. Невероятное по масштабам, огромное партизанское движение 19-25 годов в Беларуси. Вся западная, центральная Беларусь была охвачена восстаниями. Какие подвиги совершали наши молодые люди, совсем юные. Ну кто сейчас помнит? А мы должны эти имена называть. 14 слуцких комсомольцев, которые были замучены поляками. Кто их помнит? А зря! Нужно помнить об этих людях.
Посмотрите, Беларуская сялянска-работнiцкая грамада. В считаные месяцы возникает самая массовая партия Беларуси как партия сопротивления полякам. Коммунистическая партия Западной Беларуси. Затем наше партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. Белорусский народ чувствует, кто его друг, а кто его враг, кто приходит не для того, чтобы помогать, а кто приходит, чтобы искоренить.
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