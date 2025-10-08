Гигин: белорусский народ чувствует, кто его друг, а кто – враг

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

1812 год – это народ. Народ, который был поругаем собственной аристократией, которая отказывалась и уже стыдилась этих корней, порой действительно говорила по-французски. У того же Льва Толстого это показано великолепно в романе «Война и мир». Говорила по-французски лучше, чем по-русски. И когда входил русский мужик, порой брали этот платочек бархатный или атласный, опрысканный одеколонами, прикладывали к носу для того, чтобы не слышать.

Удивительная толстовская проза, которая переходит в поэзию. Ведь проза тогда хороша, когда она поэтична. И тогда это искусство не потому, что человек описывает какие-то важные события или ладно как-то пишет, а когда в нем есть внутренняя поэтика.

У Толстого – искусство, когда он пишет, откуда у этой барыни это все взялось, и вот это размышление – это же размышление философское на самом деле. Когда просыпается русский дух, вот пришел враг, всколыхнул, попробовал Русь на штык и получил по зубам. Поднялась (опять-таки вот это толстовское определение) «дубина народной войны».

Вот возьмите нас, белорусов. Говорят, памяркоўныя, тутэйшыя, лукашуки говорят, что мы нация выживших, человек три тома выдал, «Нацыянальная iдэя», а главная идея, что нация выживших, чтобы приспосабливаться, героев-то всех поубивали. Каких выживших? Мы нация партизан, мы нация тех людей, которые боролись за себя. И да, когда мы жили при русском царе, были проблемы, было крепостное право. Нравилось? Нет, не всем, не всегда.



Но когда приходил шляхтич и говорил: предай царя, предай веру, иди за мной. Брали шляхтича, могли и повесить, а могли выдать казакам. А когда тот же шляхтич при Пилсудском взял власть, забрал сено, сына убил, вот тогда белорус поднял дубину народной войны. И буквально в считаные годы поднимается забытая страница, мы должны обязательно вспоминать эту страницу. Невероятное по масштабам, огромное партизанское движение 19-25 годов в Беларуси. Вся западная, центральная Беларусь была охвачена восстаниями. Какие подвиги совершали наши молодые люди, совсем юные. Ну кто сейчас помнит? А мы должны эти имена называть. 14 слуцких комсомольцев, которые были замучены поляками. Кто их помнит? А зря! Нужно помнить об этих людях.

Посмотрите, Беларуская сялянска-работнiцкая грамада. В считаные месяцы возникает самая массовая партия Беларуси как партия сопротивления полякам. Коммунистическая партия Западной Беларуси. Затем наше партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. Белорусский народ чувствует, кто его друг, а кто его враг, кто приходит не для того, чтобы помогать, а кто приходит, чтобы искоренить.

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