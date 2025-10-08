Огромный потенциал! Сергеенко встретился с вьетнамской делегацией в Минске

К белорусским приоритетам во внешней политике. Одна из наших точек опор на дальней дуге – безусловно, Вьетнам. Это один из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Минск и Ханой давно и весьма успешно выстраивают диалог – и политический, и экономический. И вот очередной шаг в укреплении двусторонних отношений. С первым визитом в белорусскую столицу прибыла межпарламентская группа дружбы «Вьетнам-Беларусь» Национального собрания Социалистической Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее задача – укрепить и синхронизировать законодательную базу. И прочная политическая основа для этого есть. В мае 2025 года Минск и Ханой вышли на уровень стратегического партнерства. Совместное заявление наш Президент и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли в рамках переговоров в белорусской столице.

Политическая база открывает «зеленый свет» в экономике и других сферах. А вступившее недавно в силу Соглашение о взаимной отмене виз активизирует бизнес-контакты и будет способствовать развитию туризма. К слову, уже на следующей неделе состоится первый прямой рейс, который свяжет Минск и вьетнамский курорт Фукуок.