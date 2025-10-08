Огромный потенциал! Сергеенко встретился с вьетнамской делегацией в Минске
К белорусским приоритетам во внешней политике. Одна из наших точек опор на дальней дуге – безусловно, Вьетнам. Это один из ключевых партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Минск и Ханой давно и весьма успешно выстраивают диалог – и политический, и экономический. И вот очередной шаг в укреплении двусторонних отношений. С первым визитом в белорусскую столицу прибыла межпарламентская группа дружбы «Вьетнам-Беларусь» Национального собрания Социалистической Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее задача – укрепить и синхронизировать законодательную базу. И прочная политическая основа для этого есть. В мае 2025 года Минск и Ханой вышли на уровень стратегического партнерства. Совместное заявление наш Президент и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли в рамках переговоров в белорусской столице.
Политическая база открывает «зеленый свет» в экономике и других сферах. А вступившее недавно в силу Соглашение о взаимной отмене виз активизирует бизнес-контакты и будет способствовать развитию туризма. К слову, уже на следующей неделе состоится первый прямой рейс, который свяжет Минск и вьетнамский курорт Фукуок.
Репортаж Ольги Масловской.
Рынок Вьетнама – один из самых быстрорастущих в Юго-Восточной Азии. Государство активно развивает торгово-экономические связи, является участником более 60 интеграционных объединений и центром притяжения для иностранных инвестиций. Для нас эта страна – ключевой партнер в южно-азиатском регионе. Активный диалог ведется на разных уровнях, парламентский – не исключение.
Белорусские парламентарии встретились с коллегами из Вьетнама.
8 октября с вьетнамской делегацией встречу провел председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Но прежде чем обсудить совместные проекты, спикер высказал слова соболезнования гражданам Вьетнама, которые пострадали от разрушительного тайфуна. Пожелал дружескому народу скорее оправиться от потерь. Поддерживать друг друга в любой сложной ситуации – это также относится и к сотрудничеству на международной арене.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Группы дружбы должны поставить на жесткий контроль выполнение совместных решений, принимаемых руководством нашим законодательных органов. Также рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с парламентом Вьетнама в рамках международных организаций, отстаивание многосторонних подходов, неприемлемость экономических санкций в целях оказания давления.
Общая история – фундамент крепких отношений. В Ханое до сих пор бережно хранят память о помощи советского народа в борьбе за независимость. Общие ценности объединяют и сегодня: взаимоуважение и паритетное сотрудничество. Поэтому установление в мае статуса стратегического партнерства между нашими странами стало логичным продолжением многолетних дружеских контактов.
Ван Чунг Нгуен, Чрезвычайный и Полномочный посол Вьетнама в Беларуси:
Приехав в Беларусь, я был очень впечатлен тем, что делает ваша страна для того, чтобы наши народы были ближе, для развития отношений, экономических связей. У нас огромный потенциал.
В экспортной корзине Беларуси во Вьетнам до 60 % занимают калийные удобрения. В азиатской стране огромное количество рисовых плантаций, с которых убирают до трех урожаев в год. Почва нуждается в быстром восстановлении. А еще Беларусь поставляет технику для обработки угодий. Настоящей легендой – еще со времен Советского Союза – являются тракторы МТЗ. В ходу даже была денежная банкнота с изображением нашей железной лошадки. Сегодня вьетнамская делегация с интересом изучала линейку выпускаемой техники Минским тракторным.
Что Вьетнам поставляет для наших знаменитых тракторов? Смотрите в видео.