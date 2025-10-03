Президент ставит задачу и контролирует – это абсолютно правильный стиль управления – Казаков

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим рабочую поездку Александра Лукашенко в Минской области. А также распоряжение Президента по ВНС. В эфире заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Стиль Президента такой. Мы уже тоже говорили о том, что Президент ставит задачу и Президент контролирует. Это абсолютно правильный стиль управления. Многие же сейчас ходят на всяких коучей, которые рассказывают: «Как же нужно добиться результата». А результат везде один. Что в транснациональной корпорации, что в маленькой фирме, что в государстве. Человек берет ответственность, он делегирует какие-то полномочия, сюда же делегирует ответственность, ставит поручения и после этого контролирует, а потом спрашивает.

В чем наш Президент неправ? Его логика абсолютно укладывается в любое управленческое поведение эффективно работающей компании, которая подвержена точно так же, как и страна, экономическим штормам, каким-то информационным бурям, каким-то, как ты говоришь, просто магнитным бурям. Людей, которые просто-напросто где-то начинают тупить.

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