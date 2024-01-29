Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится в Санкт-Петербурге 29 января

Сегодня, 29 января, в Петербурге пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке – новые программы интеграции на ближайшие три года.

Стоит отметить, что ВГС состоится в преддверии важных внутриполитических событий – Единого дня голосования в Беларуси и президентских выборов в России. Потому не исключено, что обстановка по периметру границ Союзного государства и внутри также станет предметом обсуждения во время заседания.

Неформальная часть официального визита Александра Лукашенко была не менее насыщенной. Еще накануне прошла двусторонняя встреча лидеров. Во время переговоров, которые продолжались более 8 часов, наш Президент задал ориентиры для заседания: заглянуть дальше, как развивать сотрудничество Беларуси и России. Высказался Александр Лукашенко и о славянском братстве.