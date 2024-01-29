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Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится в Санкт-Петербурге 29 января

29 января 2024 06:52
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Сегодня, 29 января, в Петербурге пройдет заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке – новые программы интеграции на ближайшие три года.

Стоит отметить, что ВГС состоится в преддверии важных внутриполитических событий – Единого дня голосования в Беларуси и президентских выборов в России. Потому не исключено, что обстановка по периметру границ Союзного государства и внутри также станет предметом обсуждения во время заседания. 

Неформальная часть официального визита Александра Лукашенко была не менее насыщенной. Еще накануне прошла двусторонняя встреча лидеров. Во время переговоров, которые продолжались более 8 часов, наш Президент задал ориентиры для заседания: заглянуть дальше, как развивать сотрудничество Беларуси и России. Высказался Александр Лукашенко и о славянском братстве.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится в Санкт-Петербурге 29 января-1

Минувшие выходные Президенты провели вместе. В субботу главы государств приняли участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию снятия блокады Ленинграда. Эмоциональную речь Президента Беларуси стоя и аплодисментами поддержали тысячи зрителей концерта-реквиема.

Вчера, в преддверии заседания Высшего госсовета, состоялась двусторонняя встреча. А до этого первые лица посетили крупнейший хоккейный стадион в мире, где пообщались со спортсменами.

Лукашенко и Путин получили в подарок именные джерси хоккейного СКА.

И даже приняли участие в открытии зимовочного комплекса «Восток», правда, посредством видеосвязи. Это один из элементов круглогодичной внутриконтинентальной антарктической научной станции России. Здесь ведутся работы по исследованию климата и магнитного поля Земли. С 2015 года в Восточной Антарктиде строится и белорусская исследовательская станция. Уже проведено 15 национальных сезонных антарктических экспедиций. А в конце октября 2023 года стартовала 16-я.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства состоится в Санкт-Петербурге 29 января-4

Наш Президент поблагодарил Владимира Путина за помощь в организации работы белорусских ученых в Антарктиде. И предложил коллеге посетить Южный полюс.

Заседание Высшего Госсовета пройдет в Константиновском дворце. Участие с белорусской стороны примут также профильные министры и высшие должностные лица. По окончании заседания запланировано подписание итоговых документов. В Санкт-Петербурге продолжает работать съемочная группа СТВ.

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# Союзное государство # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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