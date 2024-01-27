Пустовой: свалить оккупационный сапог нацизма белорусу помог не Жан из Шанз-Элизе, а Серёжка с Малой Бронной

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Говорят, что ни что так не объединяет людей, как горе. Пискаревское кладбище и погосты, десяти тысяч уничтоженных Европой белорусских деревень. Лукашенко и Путина, Минск и Москву. Нас, от Бреста до Владивостока, объединяет одно – желание жить. Для этого и работает Союзное государство. Поэтому Лукашенко и Путин встречаются именно в знаковую дату – в день 80-летия снятия блокады Ленинграда. Ну что, аналитики, поссорили? Остается лишь Владимиру Владимировичу приехать в Минск тоже на 80-летие освобождения Беларуси. Путин знает, что Беларусь не предаст. Путин уважает Лукашенко. Как Большой Си и эмиры арабского мира. У Батьки мировое признание.