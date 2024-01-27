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Пустовой: свалить оккупационный сапог нацизма белорусу помог не Жан из Шанз-Элизе, а Серёжка с Малой Бронной

27 января 2024 19:26
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: свалить оккупационный сапог нацизма белорусу помог не Жан из Шанз-Элизе, а Серёжка с Малой Бронной-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Говорят, что ни что так не объединяет людей, как горе. Пискаревское кладбище и погосты, десяти тысяч уничтоженных Европой белорусских деревень. Лукашенко и Путина, Минск и Москву. Нас, от Бреста до Владивостока, объединяет одно – желание жить. Для этого и работает Союзное государство. Поэтому Лукашенко и Путин встречаются именно в знаковую дату – в день 80-летия снятия блокады Ленинграда. Ну что, аналитики, поссорили? Остается лишь Владимиру Владимировичу приехать в Минск тоже на 80-летие освобождения Беларуси. Путин знает, что Беларусь не предаст. Путин уважает Лукашенко. Как Большой Си и эмиры арабского мира. У Батьки мировое признание.

Пустовой: свалить оккупационный сапог нацизма белорусу помог не Жан из Шанз-Элизе, а Серёжка с Малой Бронной-4

Кстати, как бы мы сейчас не восхищались технологичностью европейцев, свалить оккупационный сапог европейского нацизма белорусу помог не Тадеуш из Макутовской и не Жан из Шанз-Элизе, а Сережка с Малой Бронной и Витька с Маховой. Какие еще вам нужны аргументы, любители «оевропеиться»? Это пускай они «ославянятся». Но нам постоянно приходится бороться за право людьми зваться. Пришел интернет, уже космос собираются колонизировать, а здесь, на планете, ничего не поменялось. Мы постоянно должны доказывать и бороться за право людьми зваться. И это они называют агрессивной и токсичной политикой. А учения 100-тысячной группировки НАТО вдоль наших границ – это что? Очередной жест демократии.

# «Политика без галстуков и купюр» # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко

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