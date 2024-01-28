Лукашенко – Путину: «Ни одна страна не способна была бы так относиться, как вы относитесь к Беларуси»

Сегодня, 28 января, Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры и посетили ряд объектов. А уже завтра состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лукашенко и Путин получили в подарок именные джерси хоккейного СКА. Никаких намеков и договорняков, если что. Только честный спорт. Говоря военным языком, мероприятия направлены на слаживание. Хотя у Александра Лукашенко и Владимира Путина взаимодействию многим стоило бы поучиться. Тем не менее совместная работа в преддверии ВГС 100 % окажет влияние на повестку. Ее озвучили накануне саммита уже в официальной обстановке Константиновского дворца.

Владимир Путин, Президент России:

Мне очень приятно, что вы согласились изменить несколько график нашей совместной работы в рамках Высшего государственного совета Союзного государства в связи с тем, что Санкт-Петербург отмечает 80-летие полного снятия блокады нацистов. Побывали и на этом мероприятии и Гатчине по поводу открытия нового мемориала, посвященного жертвам среди мирного населения Советского Союза в годы Второй мировой войны. Сегодня имели возможность посмотреть новый ледовый дворец. Думаю, тоже это имеет значение с точки зрения развития спортивных контактов. В целом ситуация у нас развивается очень энергично. В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот (по нашим данным) 42,5 миллиарда долларов, если в долларовом эквиваленте говорить, он растет постоянно. Россия является крупнейшим инвестором: 4 миллиарда наши инвесторы инвестировали в экономику Беларуси. Эта работа идет в двустороннем режиме: наш бизнес работает в Беларуси, но и белорусские друзья все активнее и активнее осваивают российский рынок, активнее здесь работают.