Изучение Антарктиды, историческая память и спорт – что ещё обсудили Лукашенко и Путин в Петербурге?

Блокада Ленинграда стала одним из символов Великой Отечественной войны и одной из самых страшных страниц в ее истории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ровно 80 лет назад, 27 января 1944-го, в честь окончательного снятия блокады на Неве был дан торжественный салют. Символично, что этот год в духовном плане важен и для белорусов.

Ольга Коршун, СТВ:

В 2024-м мы отмечаем 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И это во многом момент истины, когда становится понятно, кто есть кто на самом деле. Никого не хотим обвинять, но с фактами не поспоришь. На неделе в Италии разрешили использовать фашистское приветствие на памятных акциях. А в начале января в центре Рима зиговали более сотни человек. Вот эти кадры. Что это по-вашему, как не возрождение фашистской идеологии? Можно по-разному это называть, пытаться смягчить, сделать скидку на прошлое, но о том, что историю сегодня хотят переписать, забыть, переложить на свой манер и посеять зерна сомнения в нашем сознании, скажет и Президент. Но если раньше даже наши недруги побаивались так нагло заходить на эту территорию, то сейчас, похоже, уже нет никаких моральных границ.

Лукашенко: мы открыты любым дружественным шагам навстречу – и в России, и в Беларуси! Подробности. Этим словам белорусского Президента многотысячный зал аплодировал стоя. Правда и искренность – вот что сегодня находит отклик. Сюжет нашего политического обозревателя Алены Сыровой, которая продолжает работать в Петербурге и обязательно поделиться впечатлениями, набрал уже более полумиллиона просмотров на YouTube. Люди понимают, что сейчас происходит, на каком витке истории мы находимся и в комментариях делятся своим мнением. «Память объединяет наши народы», «Именно речь Лукашенко за человечность», «Спасибо белорусы, что чтите память дедов», «Лукашенко – настоящий патриот, мощная речь», «Только память не тронутая осталась в Беларуси и в России» – то есть мы, белорусы и россияне, еще держим историческую оборону. И еще один важный момент для понимания. Давайте вернемся немного назад. Открытие Ржевского мемориала, посвященного Советскому солдату. Александр Лукашенко тогда был на торжественной церемонии. 2020 год, разгар пандемии, парад на Красной площади, где присутствовал и наш Президент. И сейчас Россия приглашает Лукашенко по-союзнически, по-братски, да и просто по-человечески разделить значимое событие, которое откликается и у каждого белоруса.

Но есть и официальная повестка визита в Россию. Сегодня, 28 января, Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры и посетили ряд объектов. А уже завтра состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства. Наш политиобозреватель Алена Сырова с последними новостями из Санкт-Петербурга. С момента предыдущей встречи Лукашенко и Путина прошло не так уж и много времени. Саммит СНГ проходил здесь в Константиновском дворце прямо перед Новым годом – и вот, снова здравствуйте, но уже в формате тет-а-тет.

Переговорный воскресный день начался с, на первый взгляд, интересного только россиянам мероприятия. Но на все нужно смотреть шире – очень по-союзнически выглядит картина. Буквально накануне своего визита в Россию наш Президент провел встречу с научной элитой страны, много говорили о роли ученых, и вот 72 часа видеоконференция с самыми что ни на есть героическими исследователями, теми, кто работает в Антарктиде.

Официальный повод – открытие нового зимовочного комплекса на станции «Восток», планировалось обсудить совместно с полярниками двух стран нюансы работы, но погода диктует свои условия. Лукашенко на встрече с Путиным: Россия является лидером в изучении Антарктики, никто не может с этим сравниться. Россия сегодня в авангарде изучения Антарктики, никто с ней не может сравниться. И оттого в разы ценнее, что своим опытом делятся с нами, разумеется, не без личной поддержи коллеги и друга белорусского Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотел бы поблагодарить наших российских друзей, которые все это время помогали и помогают белорусским ученым с размещением на своих станциях, поддерживают исследования, делятся научными данными, поставляют оборудование. Знаю, что работает и наше оборудование там. Мне дали информацию: в 2018-2020 годах здесь был введен в эксплуатацию ультрафиолетовый фотометр конструкции белорусского университета. Я уверен, программа будет продолжаться с использованием этого оборудования. Я в Беларуси обращу более пристальное внимание на развитие этого сектора науки и практики. Честно скажу, я не на столько был погружен в эту тему, чем мой коллега, Владимир Владимирович Путин. Но это даст хороший толчок развитию, и мы очень серьезно к этому отнесемся. Если бы такими темпами и с такой решимостью мы развивались бы и по другим направлениям, глядишь, и многие бы вопросы, на которых спотыкаемся в двусторонних дорожных картах были бы давно решены. Но для этого нужно уметь играть в одной команде.

Но в основе отношений что-то бесценное, нематериальное. Наша история. Общие победы и общая боль. В этом плане Беларусь, потерявшую каждого третьего во время Великой Отечественной войны, как ни один другой уголок мира может понять Ленинград. Переживший блокаду, голодные смерти, но не покорившийся и не сдавшийся. Несмотря ни на что продолжающий отстаивать свое право на жизнь. Нам болит одинаково. И в периоды, как сейчас, когда становится особенно не просто, важно ощущать, что ты не один и тебя понимают.

Владимир Путин, Президент России:

Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие друзья! 27 января – одна из важнейших дат нашей общей всенародной истории. Лукашенко – Путину: «Ни одна страна не способна была бы так относиться, как вы относитесь к Беларуси»

На открытии гатчинской 47-метровой стелы, символизирующей разоренную Родину-Мать, у подножия которой в бронзе застыли полторы сотни судеб, которым волею фашистских амбиций бы не суждено прожить долго и счастливо, президенты Беларуси и России вместе. Одну сцену на двоих делили и на «Газпром-Арене», которая на несколько часов стала воплощением событий, без которых не было бы ни снятия блокады, ни освобождения Беларуси, ни общего Дня Победы. В наших широтах только профессиональных отношений едва ли сыщешь, в политике, где интересы вверенного лидеру государства должны бы быть превыше всего, без хороших человеческих отношений каши не сваришь. Поэтому особое значение нужно придавать неформальным контактам лидеров.