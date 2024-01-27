Давление Запада – новый формат или поражение? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Давление Запада – новый формат или поражение? Как глобалисты порождают региональные конфликты и финансовые сложности? Об этом рассуждали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить». Смотрите на РТР-Беларусь завтра, 28 января, в 22:00, сразу после аналитической программы «Акценты». Надежда Сасс, СТВ:

Глобалисты отступают или сосредотачиваются?

Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, профессор (Россия):

Они не готовы отступать, они перегруппировываются. Давление будет на нас и на Китай, и на Иран, и на множество других стран проходить в менее видимых прокси-форматах. Нам будут предлагать региональные конфликты, финансовые сложности.

Стефано Вальдегамбери, итальянский политик, член регионального парламента региона Венето:

Западное правительство, страны не хотят тратить еще больше денег на эту войну, они хотят это остановить, прийти к договоренности. Но конкретных стратегий у них нет.

Александр Алесин, военный эксперт:

Практически поражение глобалистов на форуме в Давосе по времени совпадает с активизацией блока НАТО у наших границ. Лукашенко: «Мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг – и мы можем утонуть, опрокинуть государство».

Николай Межевич:

Будем делать иначе, чем делал Лукашенко. Закроем тяжелое машиностроение – прекрасно. Ликвидируем сельское хозяйство – великолепно! И будем пить кокосовый латте. Простите, а кто вам на него денег даст?