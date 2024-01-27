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Давление Запада – новый формат или поражение? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

27 января 2024 17:48
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Давление Запада – новый формат или поражение? Как глобалисты порождают региональные конфликты и финансовые сложности? Об этом рассуждали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Смотрите на РТР-Беларусь завтра, 28 января, в 22:00, сразу после аналитической программы «Акценты».

Надежда Сасс, СТВ:
Глобалисты отступают или сосредотачиваются?

Давление Запада – новый формат или поражение? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-1

Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, профессор (Россия):
Они не готовы отступать, они перегруппировываются. Давление будет на нас и на Китай, и на Иран, и на множество других стран проходить в менее видимых прокси-форматах. Нам будут предлагать региональные конфликты, финансовые сложности.

Давление Запада – новый формат или поражение? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Стефано Вальдегамбери, итальянский политик, член регионального парламента региона Венето:
Западное правительство, страны не хотят тратить еще больше денег на эту войну, они хотят это остановить, прийти к договоренности. Но конкретных стратегий у них нет.

Давление Запада – новый формат или поражение? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-7

Александр Алесин, военный эксперт:
Практически поражение глобалистов на форуме в Давосе по времени совпадает с активизацией блока НАТО у наших границ.

Лукашенко: «Мы идем по тонкому льду. Неосторожный шаг – и мы можем утонуть, опрокинуть государство».

Давление Запада – новый формат или поражение? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Николай Межевич:
Будем делать иначе, чем делал Лукашенко. Закроем тяжелое машиностроение – прекрасно. Ликвидируем сельское хозяйство – великолепно! И будем пить кокосовый латте. Простите, а кто вам на него денег даст?

Давление Запада – новый формат или поражение? Обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-13

Александр Лазарев, украинский политолог, участник движения «Другая Украина»:
Рукописи не горят, все это остается, все это мы помним. И потом каждый подобный негодяй должен будет предстать перед судом.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 28 января, в 22:00.

# Международная политика # Стефано Вальдегамбери # Николай Межевич # Александр Алесин # Александр Лукашенко

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