Лукашенко и Путин получили в подарок именные джерси хоккейного СКА

Сегодня, 28 января, Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры и посетили ряд объектов. А уже завтра состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тему продолжили на «СКА Арене» – одном из самых больших футбольных стадионов мира.
Со всеми игроками, в том числе и с белорусами, пообщались несколькими мгновениями позже. Президентам – любителям хоккея – уж точно было о чем поговорить с профессиональными игроками. Александр Лукашенко даже дал наставления земляку в ответ на подаренный именной джерси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо! Говорили, что белорусы хорошо воспринимают хоккей, играя в российских клубах, но я бы хотел сказать, что ты за год вырос. Он быстрее стал. Иногда у него тягомотина была, наблюдал за ним, но сейчас… Я же говорю, он в нападении играет, больше впереди играет, чем сзади. Успевает уже в защиту. Намного быстрее стал играть. Честно сказал, что выросли ребята.
Президентов пригласили посмотреть тренировку СКА, первый матч на новой арене они проведут в феврале. А Александр Лукашенко по случаю поделился мечтой или наболевшим. Тут уж как посмотреть.