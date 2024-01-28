Лукашенко и Путин получили в подарок именные джерси хоккейного СКА

Сегодня, 28 января, Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры и посетили ряд объектов. А уже завтра состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тему продолжили на «СКА Арене» – одном из самых больших футбольных стадионов мира.

Со всеми игроками, в том числе и с белорусами, пообщались несколькими мгновениями позже. Президентам – любителям хоккея – уж точно было о чем поговорить с профессиональными игроками. Александр Лукашенко даже дал наставления земляку в ответ на подаренный именной джерси.