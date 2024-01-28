Украинский политолог: у Лукашенко шикарнейший опыт усмирения горячих голов

Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, профессор (Россия):

Я уверен, что где-то там, в сейфах, лежат документы, которые уже нынешнюю украинскую власть списали. Но нам их не покажут, нам о них не скажут. А давление будет и на нас, и на Китай, и на Иран, и на множество других стран проходить в таких менее видимых, прокси-форматах. Нам будут предлагать региональные конфликты. Нам будут создавать финансовые сложности. Китайцам – больше финансовые, нам – больше региональные конфликты. За вполне более чем очевидным страшным украинским конфликтом скрывается по углам проблемная ситуация в Республике Молдова, неопределенность в Закавказье и попытки раскачать ситуацию внутри Российской Федерации.

Сейчас Республика Беларусь выходит на единый день голосования. Я думаю, что у них здесь ровным счетом ничего не получится. Но какой скрежет оппозиционных зубов мы слышим из Вильно и Варшавы. Так что они работать будут, и работать они в целом умеют.