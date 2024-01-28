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Украинский политолог: у Лукашенко шикарнейший опыт усмирения горячих голов

28 января 2024 19:33
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Давление Запада – новый формат или поражение? Как глобалисты порождают региональные конфликты и финансовые сложности? Об этом рассуждали эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Украинский политолог: у Лукашенко шикарнейший опыт усмирения горячих голов-1

Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, профессор (Россия):
Я уверен, что где-то там, в сейфах, лежат документы, которые уже нынешнюю украинскую власть списали. Но нам их не покажут, нам о них не скажут. А давление будет и на нас, и на Китай, и на Иран, и на множество других стран проходить в таких менее видимых, прокси-форматах. Нам будут предлагать региональные конфликты. Нам будут создавать финансовые сложности. Китайцам – больше финансовые, нам – больше региональные конфликты. За вполне более чем очевидным страшным украинским конфликтом скрывается по углам проблемная ситуация в Республике Молдова, неопределенность в Закавказье и попытки раскачать ситуацию внутри Российской Федерации.

Сейчас Республика Беларусь выходит на единый день голосования. Я думаю, что у них здесь ровным счетом ничего не получится. Но какой скрежет оппозиционных зубов мы слышим из Вильно и Варшавы. Так что они работать будут, и работать они в целом умеют.

Украинский политолог: у Лукашенко шикарнейший опыт усмирения горячих голов-4

Александр Лазарев, украинский политолог, участник движения «Другая Украина»:
Насчет того, что Запад готовится, и поляки хотят и мятеж создать, и ДРГ забросить, возможно, и агентуру свою внедрить, – зубы обломают. У Александра Григорьевича шикарнейший опыт есть усмирения горячих голов. Было недавно, пытались уже поляки и Запад это делать – не получилось. Система по-другому выстроена. Нет компрадора среди власти. То же самое и в Российской Федерации. То есть, если они будут действовать по системе, как они работали в Украине, так это совсем другие системы.

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# Международная политика # Николай Межевич # Александр Лазарев

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