Лукашенко: мы открыты любым дружественным шагам навстречу – и в России, и в Беларуси!

Президенты Беларуси и России приняли участие в открытии мемориала в память о жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Комплекс воздвигли в Ленинградской области к 80-летию снятия блокады Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А после Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе отправились на другое мероприятие. Главы государств решили оптимизироваться и не терять времени – передвигаются по Петербургу и области на одном автомобиле.

Углубиться в историю тех страшных 872 дней сегодня смогли присутствующие на «Газпром Арене». Огромный стадион на несколько часов оказался разделен. Сцена, символизирующая собою Ленинград, от зрителей разделена дорогой… Невой и Дорогой жизни. Как и 8 десятилетий назад, взгляды тысяч обращены на героически стоящий и, несмотря на адское давление, не собирающийся сдаваться город. Слова лидеров здесь звучат особенно сильно.

Владимир Путин, Президент России:

872 дня Ленинград был в блокадном кольце. Пульсом города стал метроном, а его сердцем – люди, которые, несмотря на все испытания, продолжали трудиться, бороться ради спасения города, родной страны, ради Победы. 872 дня в окрестностях Ленинграда нацисты и их пособники творили ад кромешный на Земле: казнили и измывались над беззащитными гражданами, убивали военнопленных, уничтожали бесценные памятники, грабили музеи, исторические дворцы и усадьбы. 872 дня на подступах к Ленинграду шла ожесточенная битва. И Победу одержали наши, советские солдаты и офицеры, которые сражались за правду, свободу и справедливость, за своих близких, за свой дом, за Родину. Александр Лукашенко в очередной раз призывает к миру, созиданию и пониманию. Мы наелись. Но если кто-то так не считает, должен знать: в любой момент мы готовы дать отпор.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы мирные люди. Мы не хотим войны. Но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных ценностей, национальных культур. Чужого нам не надо, особенно тех благ, которые не единожды насаждались нашим предкам огнем и мечом. Тем не менее, как после Победы, так и сегодня мы призываем к мирному диалогу. Но при условии уважения нашей исторической памяти и правды о той войне. Мы открыты любым дружественным шагам навстречу – и в России, и в Беларуси.

Но наш Президент не был бы самим собой, если бы ограничился лишь заготовленными заранее словами. После посещения мемориала эмоции переполняли абсолютно всех. И лидеры не исключение. Этим словам нашего Президента аплодировали стоя тысячи. А у экранов телевизоров в душе, уверена, миллионы.