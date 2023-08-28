Юлия Абухович о целях БРИКС: «Страны могут сотрудничать, над ними не будет того, кто будет давить и душить»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам: Подтверждается идея о том, что перед БРИКС стоит очень большая задача – изменение глобального правления. Именно в БРИКС уже с 2009 года стали обсуждать (когда впервые он собрался), был поднят вопрос о том, что ООН необходимо реформировать. Но как его реформировать с учетом того, что невозможно распределить поровну голоса? А те реформы, которые предлагались, связаны с тем, что даже если мы кого-то впускаем, например, в Совет безопасности, то без права вето. Соответственно, это все некие моменты лавирования, связанные скорее с имиджевыми вопросами. Это все имиджевые моменты, а решать нужно действительно очень серьезные проблемы. Те же самые проблемы продовольственной безопасности, экологические катастрофы, вопросы энергетики. И действительно придется совместно даже проводить космические исследования. Это все вопросы, которые можно и нужно решать совместным образом. Потому что если мы говорим о каких-то лабораториях, станциях космического слежения, то, безусловно, БРИКС здесь будет заинтересован в расположении их на разных территориях, в разных регионах, чтобы получать более точную информацию. И гораздо проще и легче будет профинансировать какой-то совместный проект по освоению околоземной орбиты космического проcтранства и так далее.

Наталья Еремина:

Это вопросы, связанные с наукой, технологиями, инновациями. И в данном случае очень много моментов, которые могут быть решены именно совместно. Сейчас мы знаем, что готовится форум первый инновационный, который пройдет в Москве в августе. Здесь важно очень много моментов решить, связанных с разработкой технологий, которые повышают качество жизни населения, и с тем, чтобы их распространить, друг другу представить. В таком случае, например, какие-то российские разработки начинают активно внедряться в других странах, их начинают закупать, и таким образом получается очень выгодное сотрудничество. Поэтому в данном случае речь идет о том, что это и на уровне отдельных вопросов, организация которых работает, и на уровне более крупных задач. Мы не сможем реформировать ООН, но мы сможем создать нечто новое. И нечто новое будет создано именно в рамках БРИКС.

Надежда Сасс, СТВ:

Еще раз подчеркну, что задачей БРИКС не может быть вытеснение «Большой семерки» с олимпа наибольшего влияния на мировые дела. В первую очередь потому, что международный порядок, который сейчас создается, не предполагает монопольного положения одного или нескольких государств. Все попытки представить БРИКС в качестве конкурента «семерки» – это не более чем военная пропаганда Запада, направленная на то, чтобы представить другие крупные державы такими же хищниками, как США и их союзники. А для нас было бы совершенно неправильно рассуждать о БРИКС в категориях конкуренции с Западом за мировое господство. Ни одна страна этого объединения такой цели перед собой не ставит.