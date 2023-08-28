Наталья Ерёмина: «БРИКС нуждается в дополнительном сшивании с Латинской Америкой»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Вот так выглядит карта мира – на ней обозначены члены БРИКС и претенденты. Внушительно, правда? По итогам саммита объявили список будущих новых членов объединения – это Египет, Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Мой анализ таков – явно пытаются соблюсти географические принципы, конечно, приоритет отдают странам побогаче. Причем Москва и Пекин активно продвигают вовлечение в процесс лидеров исламского мира. Это видно и по расширению ШОС. Одновременно привлекая и Иран, и Саудовскую Аравию, что ломает привычную американскую модель «разделяй и властвуй» на Ближнем Востоке.

Наталья Еремина, доктор политических наук, эксперт Российского совета по международным делам:

Абсолютно верно. Я думаю, что действительно речь идет о том, чтобы укрепить саму структуру БРИКС с учетом географического принципа, с учетом того, что те страны, которые ранее состояли в союзе прежде всего с США, их оторвать от США и предложить им новый путь взаимодействия с партнерами. Кроме того, это как раз те страны, с которыми уже есть у отдельных стран-членов БРИКС действующие соглашения, в том числе торговые соглашения, соглашения о сотрудничестве и так далее. Кроме того, есть общие интересы. Например, Саудовская Аравия сотрудничает с Российской Федерацией в энергетической сфере. У нас есть страны постсоветского пространства, с которыми мы взаимодействуем в рамках ЕАЭС, а с Беларусью еще в Союзном государстве. И, конечно, мы таким образом укрепляем позиции России внутри структуры БРИКС.

Кроме того, здесь есть как раз наши дружественные страны, которые достаточно часто взаимодействуют с нами. Иран, который сейчас является одним из основных партнеров для решения вопросов безопасности. Мы видим достаточно большое количество стран, которые связаны именно с вопросами энергетики. Энергетика – это, собственно, та необходимая часть развития экономики любой страны и любого объединения. Безусловно, чем больше у нас стран, которые связаны с энергетическими платформами, мы включаем в БРИКС, тем больше мы стабилизируем и развитие экономики, и по этому направлению тоже. Поэтому в данном случае все выглядит очень логично. Опять же, логично выглядит с точки зрения географического принципа и вопросов логистики. Потому что, конечно, БРИКС нуждается в дополнительном сшивании с Латинской Америкой, поэтому здесь должны были появиться соответствующие государства.