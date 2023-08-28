Не стоит смотреть на экономические показатели. Каковы перспективы Беларуси на вступление в БРИКС?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Беларусь так же претендует на членство в БРИКС, но в отличие от ШОС, где изначально были разные по масштабу страны, БРИКС даже в свете списка новых участников, Беларусь выглядит менее и по населению, и по размеру ВВП, но все же насколько реалистичны планы Минска получить приглашение в клуб гигантов. Хотя уже стоит отметить, в Йоханнесбурге и так присутствовала белорусская делегация.
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Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Мы говорим о том, что не стоит рассматривать БРИКС как экономический союз, то есть у него гораздо более глобальные цели и цели именно глобального управления. Поэтому когда мы говорим про Республику Беларусь и те страны, которые входят в состав БРИКС, приглашены и подают заявки на вступление в БРИКС, не стоит смотреть по их каким-то экономическим показателям. В позиции Республики Беларусь очень важна ее политическая составляющая, политический курс, политическая стабильность и поэтому, конечно же, у стран БРИКС есть определенный интерес. Потому что Республика Беларусь заявила себя как надежный партнер, несмотря на то что оно небольшое.
Тем не менее государство, которые способно развиваться, и наша республика те же ценности поддерживает, что и БРИКС. Никому себя не противопоставляем, мы сотрудничаем, открыты для сотрудничества и готовы предложить все то, что есть у нас лучшее тем, кто готов с нами сотрудничать. Более того, то что Республика Беларусь подала заявку в БРИКС – это абсолютно нормально, потому что в свете введения западных санкций, западных стран, которые стали по отношению к нам недружественными, нам надо искать другие пути и векторы развития. И поэтому, конечно, поиск новых партнеров, которые не являются западниками, так скажем, не принадлежат Западу – это очень логичный выход.
Надежда Сасс:
Согласна с вами, притом перспективы для развития государства колоссальные от данного взаимодействия. И прямо сейчас хотела бы обратить внимание наших уважаемых зрителей на заявление лидера Беларуси Александра Лукашенко касаемо того, в каком направлении стоит двигаться таким весомым международным площадкам.
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Надежда Сасс:
Подытоживая нашу дискуссию о настоящей многосторонней дипломатии, большой геополитике, вместо вывода хотела бы сказать вот что. В этом контексте не могу не вспомнить родную Украину. Ведь одной из причин нынешней трагедии стало то, что многих моих сограждан убедили, что без интеграции в западные структуры Украина обречена стать вассалом России с очень ограниченным суверенитетом. Но вот мы видим, что Беларусь, которая и по территории, и по населению, и по изначальному экономическому потенциалу существенно уступает Украине, стала членом ШОС и претендует на членство в БРИКС. Ни в одной из этих организаций Москва не диктует правила, а работает на равных с другими созидателями нового многополярного мира. И Украина могла бы быть в этом ряду, но очевидно, что уже не будет. Мои соотечественники платят огромную цену сейчас, чтобы получить билет на Титаник западной однополярной системы, и в этом огромная ирония истории.
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