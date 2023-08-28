Не стоит смотреть на экономические показатели. Каковы перспективы Беларуси на вступление в БРИКС?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: Беларусь так же претендует на членство в БРИКС, но в отличие от ШОС, где изначально были разные по масштабу страны, БРИКС даже в свете списка новых участников, Беларусь выглядит менее и по населению, и по размеру ВВП, но все же насколько реалистичны планы Минска получить приглашение в клуб гигантов. Хотя уже стоит отметить, в Йоханнесбурге и так присутствовала белорусская делегация.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Мы говорим о том, что не стоит рассматривать БРИКС как экономический союз, то есть у него гораздо более глобальные цели и цели именно глобального управления. Поэтому когда мы говорим про Республику Беларусь и те страны, которые входят в состав БРИКС, приглашены и подают заявки на вступление в БРИКС, не стоит смотреть по их каким-то экономическим показателям. В позиции Республики Беларусь очень важна ее политическая составляющая, политический курс, политическая стабильность и поэтому, конечно же, у стран БРИКС есть определенный интерес. Потому что Республика Беларусь заявила себя как надежный партнер, несмотря на то что оно небольшое.

Тем не менее государство, которые способно развиваться, и наша республика те же ценности поддерживает, что и БРИКС. Никому себя не противопоставляем, мы сотрудничаем, открыты для сотрудничества и готовы предложить все то, что есть у нас лучшее тем, кто готов с нами сотрудничать. Более того, то что Республика Беларусь подала заявку в БРИКС – это абсолютно нормально, потому что в свете введения западных санкций, западных стран, которые стали по отношению к нам недружественными, нам надо искать другие пути и векторы развития. И поэтому, конечно, поиск новых партнеров, которые не являются западниками, так скажем, не принадлежат Западу – это очень логичный выход.