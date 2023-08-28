Возможно ли слияние БРИКС и ШОС? Ответила Юлия Абухович

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Две разные организации. Даже начнем с формы организаций. ШОС – это полноценная организация со своими нормами, правилами поведения. БРИКС – это форум, это площадка для встреч, это успешно функционирующая организация, но пока без каких-то рамок определенных. Это первое. Во-вторых, ШОС и БРИКС, конечно, могут сотрудничать, но настолько у них разные цели и задачи, разные пути и направления их развития, что они могут, допустим, выступить совместным заявлением по каким-то животрепещущим, важным проблемам. Даже если мы говорим о каких-то программах. Если мы говорим о ШОС, то ШОС сегодня активно участвует в продвижении китайской программы «Один пояс – один путь». Какие такие программы мы можем увидеть сегодня у БРИКС? Пока никаких. У них это будущее. Поэтому ни о каком слиянии, наверное, сегодня речи не идет. Но о совместных заявлениях, которые бы показали, что эти страны действительно умеют сотрудничать и идут к другому пониманию глобального мира, да, такое возможно.

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