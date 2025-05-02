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Марин Ле Пен назвала политику ЕС дряхлой и токсичной

02 мая 2025 19:40
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Лидер французских националистов обрушилась с критикой на Евросоюз. Так, ранее приговоренная судом к отстранению от участия в выборах на пять лет, фаворит французского народа Марин Ле Пен назвала политику ЕС «дряхлой и токсичной», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марин Ле Пен назвала политику ЕС дряхлой и токсичной-2

Несмотря на свой теперь не самый уверенный статус в Европарламенте, Ле Пен безо всякого страха заявила, что именно устаревшая политика Брюсселя спровоцировала непростительное экономическое и промышленное отставание Евросоюза. По ее мнению, за национальный упадок в каждой стране объединения теперь расплачиваются местные предприятия и их работники. А массовые банкротства и увольнения становятся личной трагедией для рядовых жителей Европы. Тем не менее, отрицать слова Ле Пен невозможно, ведь по последним данным Евростата государственный долг ЕС в 2025 году уже превысил 60 % от общего ВВП стран-участниц.

# Марин Ле Пен # Европейский союз

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