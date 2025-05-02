Сборная Беларуси по хоккею в рамках «Тура сборных» победила команду «Россия 25»

Александр Скоренов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Хорошо, что вначале быстро забили нужный гол. Это нам дало импульс для того, чтобы продолжить хорошо играть. Моменты свои забрали, забили тоже. Это здорово. На команду сегодня сыграли в каких-то моментах попроще уже, когда мы вели в счете. Ну и сам по себе матч был очень интересный. В третьем периоде Россия очень сильно взвинтила темпы. Мы уже где-то играли на сохранение счета, но все-таки пытались не давать им шайбой ходить в зону и пытались ее забирать и играть в той зоне. В психологическом плане, думаю, нам должно теперь полегче быть. Хотя нам нельзя расслабляться. Завтра сборная Казахстана. Очень хороший соперник. Они готовятся к чемпионату мира. У них боевой состав. И будет очень хороший и тяжелый матч.

3 мая сборная Беларуси сыграет с командой Казахстана.