Сборная Беларуси по хоккею в рамках «Тура сборных» победила команду «Россия 25»

Сборная Беларуси по хоккею в Астане провела первый поединок в рамках «Тура сборных». Наша команда встречалась с дружиной «Россия 25», рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси по хоккею в Астане провела первый поединок в рамках «Тура сборных». Наша команда встречалась с дружиной «Россия 25», рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Уже на старте первого периода белорусы открыли счет – на 3-й минуте отличился Андрей Белевич. Во втором отрезке матча Иван Дроздов результативно завершил контратаку, а спустя несколько минут шайбу в ворота соперника отправил Сергей Кузнецов. Подопечные Дмитрия Квартальнова повели – 3:0. В третьем периоде российская сборная отквитала одну шайбу, а за пять минут до окончания поединка Александр Скоренов укрепил преимущество белорусов. На последних минутах сборная Романа Ротенберга сняла вратаря, это позволило россиянам усилиями Аймурзина отыграть еще одну шайбу. В итоге победа белорусов со счетом 4:2.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Неплохо сыграли, в большинстве забили. Выстояли, было непросто. Отдали инициативу. Сейчас подумаем, почему так произошло. В третьем периоде команда насела. Хорошая команда сборной России, но ребята выдержали и доиграли хорошо.
Александр Скоренов, нападающий сборной Беларуси по хоккею:
Хорошо, что вначале быстро забили нужный гол. Это нам дало импульс для того, чтобы продолжить хорошо играть. Моменты свои забрали, забили тоже. Это здорово. На команду сегодня сыграли в каких-то моментах попроще уже, когда мы вели в счете. Ну и сам по себе матч был очень интересный. В третьем периоде Россия очень сильно взвинтила темпы. Мы уже где-то играли на сохранение счета, но все-таки пытались не давать им шайбой ходить в зону и пытались ее забирать и играть в той зоне. В психологическом плане, думаю, нам должно теперь полегче быть. Хотя нам нельзя расслабляться. Завтра сборная Казахстана. Очень хороший соперник. Они готовятся к чемпионату мира. У них боевой состав. И будет очень хороший и тяжелый матч.
3 мая сборная Беларуси сыграет с командой Казахстана.