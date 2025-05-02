Дзермант: заявление Трампа о решающем вкладе США в победу в ВОВ – это плевок в нашу сторону и Китая

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим встречу Лукашенко и губернатора Астраханской области и вспомним трагедию в одесском Доме профсоюзов. В эфире политолог Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:

Дональд Фредович 2 мая вышел и попросил, так сказать, поддержать его пиво, и написал пост о том, что США внесли решающий вклад в победу в Первой и во Второй мировой войне, и поэтому он сделает праздник 8 мая государственным, потому что Соединенные Штаты больше всех поучаствовали и победили вот в той Второй мировой войне. Был такой персонаж у Михаила Шолохова, дед Щукарь. Вот он каждый раз рассказывал историю, как он на колчатоких сковородках. Такой дедушка-пьяница. Значит, пьянчужка, который рассказывает каждый раз такие всякие смешные небылицы. Это вот этот формат? Или он все-таки с каким-то вот таким пробросом делает?

Алексей Дзермант, политолог:

Нет, мы воочию видим, как он делает Америку великой. Вот мы тут говорим про историческую память, а вот в исторической памяти для американцев делает Америку великой. По сути, для нас это дичь. Мы прекрасно зная, что основной фронт проходил у нас, мы зная количество жертв, количество понесенных потерь, мы прекрасно представляем, кто был главной силой, которая сломила хребет нацизма. При этом мы не отрицаем вклад союзников, их помощь, но не преувеличиваем, да? Мы знаем свои потери, реальные жертвы, и мы знаем, что они и когда самое главное. Когда уже было понятно, что мы побеждаем, да? Что перелом наступил. А вот там это величие они будут выжимать из всего, чего можно.