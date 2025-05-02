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В Минске проходит первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы

02 мая 2025 19:51
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В юбилей Победы особенно торжественным будет парад 9 Мая в Минске. Военнослужащие продолжают готовиться, чтобы в праздничный день показать идеальный шаг и безупречную выправку, выкладываются по максимуму. В эти минуты в центре Минска проходит первая генеральная репетиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы-2

В пешей колонне военного парада пройдут порядка 4 тысяч человек. Это представители всех силовых ведомств нашей страны. В том числе расчеты военнослужащих из России, Китая и стран СНГ. По-настоящему уникальна в этом году и механизированная колонна. Парад разделится на две части: ретротехника и современные машины. Так, зрители увидят связь поколений – от танков, с которыми шли на Берлин, до техники, что сегодня стоит на страже нашей страны. Ветеран парадов – легендарный Т-34 – вновь возглавит колонну, как когда-то в 1945-м. 

Еще одна генеральная репетиция парада ко Дню Победы в Минске пройдет 6 мая. Всего в торжественном марше примут участие 30 военных расчетов. Будет представлено свыше 200 единиц боевой техники. Традиционно будет и воздушный парад. 

# День Победы

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