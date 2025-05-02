В Минске проходит первая генеральная репетиция парада ко Дню Победы

В юбилей Победы особенно торжественным будет парад 9 Мая в Минске. Военнослужащие продолжают готовиться, чтобы в праздничный день показать идеальный шаг и безупречную выправку, выкладываются по максимуму. В эти минуты в центре Минска проходит первая генеральная репетиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пешей колонне военного парада пройдут порядка 4 тысяч человек. Это представители всех силовых ведомств нашей страны. В том числе расчеты военнослужащих из России, Китая и стран СНГ. По-настоящему уникальна в этом году и механизированная колонна. Парад разделится на две части: ретротехника и современные машины. Так, зрители увидят связь поколений – от танков, с которыми шли на Берлин, до техники, что сегодня стоит на страже нашей страны. Ветеран парадов – легендарный Т-34 – вновь возглавит колонну, как когда-то в 1945-м.

Еще одна генеральная репетиция парада ко Дню Победы в Минске пройдет 6 мая. Всего в торжественном марше примут участие 30 военных расчетов. Будет представлено свыше 200 единиц боевой техники. Традиционно будет и воздушный парад.