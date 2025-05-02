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Трамп предложил сократить финансирование программ переселения беженцев на 3,5 млрд долларов

02 мая 2025 19:41
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Президент США Дональд Трамп намерен вновь перекрыть кислород мигрантам. В проекте бюджета на 2026 год он предложил сократить финансирование программ переселения беженцев на 3,5 миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп предложил сократить финансирование программ переселения беженцев на 3,5 млрд долларов-2

Так, глава Белого дома считает, что эти программы используются якобы для массовой нелегальной миграции. Ранее он заявлял о невозможности судебного обжалования для каждого депортируемого беженца и призывал нелегалов добровольно покинуть страну. Кроме того, он решил лишить финансирования города, защищающие незаконных мигрантов. Также в рамках проекта федерального бюджета на будущий год госдепартамент США намерен приостановить взносы Вашингтона в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ. Данные расходы планируется урезать на 1,7 миллиарда долларов.

# Международная политика # политика США # Дональд Трамп

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