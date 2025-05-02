Трамп предложил сократить финансирование программ переселения беженцев на 3,5 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп намерен вновь перекрыть кислород мигрантам. В проекте бюджета на 2026 год он предложил сократить финансирование программ переселения беженцев на 3,5 миллиарда долларов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, глава Белого дома считает, что эти программы используются якобы для массовой нелегальной миграции. Ранее он заявлял о невозможности судебного обжалования для каждого депортируемого беженца и призывал нелегалов добровольно покинуть страну. Кроме того, он решил лишить финансирования города, защищающие незаконных мигрантов. Также в рамках проекта федерального бюджета на будущий год госдепартамент США намерен приостановить взносы Вашингтона в ООН, ЮНЕСКО и ВОЗ. Данные расходы планируется урезать на 1,7 миллиарда долларов.