Дзермант: союз Беларуси и России крепок, потому что идёт общение с каждым из регионов

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим встречу Лукашенко и губернатора Астраханской области и вспомним трагедию в одесском Доме профсоюзов. В эфире политолог Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ладно, давайте о социально-экономических договоренностях. Батька и глава Астраханской области. В принципе, у нас каждую неделю фактически губернатор того или иного российского региона. Вот этот формат отношений, он себя уже много раз зарекомендовал, причем уже на протяжении десятилетий. Тем не менее как вы смотрите на нынешний этап его развития? Алексей Дзермант, политолог:

Честно говоря, я для себя его заново открываю. Я объясню почему. Вот если раньше, допустим, 2000-е годы, когда Беларусь, прежде всего, экономические связи налаживала для того, чтобы продукция белорусская была востребована на российском рынке, лучше всего это было делать через регионы. И там формат этих экономических отношений был главным. И тогда во многом это спасло и белорусскую промышленность, но и помогало российским регионам.

То сейчас для меня это вот, знаете, как мозаика большого нашего мира. Я отношусь к этому с особым каким-то профессиональным интересом. Вот Астрахань увидел и вспомнил моих друзей, прекрасный Институт речного транспорта – действительно крутое, классное заведение, которое готовит кадры для морского и речного транспорта России. Там замечательный директор Ольга Карташова. Просто замечательная женщина. Она родом из Брянщины. Если она вдруг меня услышит, я ей самый сердечный привет передаю, потому что это удивительная женщина. Она организовала так все в этом институте, просто вот загляденье, и курсанты в форме ходят, и преподаватели, и там белорусов привечают и знают, и любят, и ждут. Вот это самое прекрасное. И вот каждый регион, когда приезжает губернатор, я либо углубляюсь, чтобы узнать побольше про этот регион, про историю, про наши отношения, и понимаю, что за каждым из этих регионов, фактически любым в России, стоит особый мир.