Белорусско-американская пара Азаренко и Крюгер не вышла в финал теннисного турнира в Мадриде

Белорусско-американская пара Виктория Азаренко – Эшлин Крюгер не смогла пробиться в финал парного разряда турнира в Мадриде, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинальном поединке девушки потерпели поражение от российско-бельгийского дуэта Вероника Кудерметова – Элизе Мертенс. Азаренко и Крюгер взяли верх в первом сете – 6:4, во второй партии уступили – 4:6. Судьбу матча решил супертай-брейк, в котором Азаренко и Крюгер проиграли – 8:10. Напомним, белоруска Арина Соболенко вышла в финал одиночного разряда турнира в Мадриде, где сыграет против американки Корри Гауфф.