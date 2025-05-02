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Белорусско-американская пара Азаренко и Крюгер не вышла в финал теннисного турнира в Мадриде

02 мая 2025 19:12
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Белорусско-американская пара Виктория Азаренко – Эшлин Крюгер не смогла пробиться в финал парного разряда турнира в Мадриде, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинальном поединке девушки потерпели поражение от российско-бельгийского дуэта Вероника Кудерметова – Элизе Мертенс. Азаренко и Крюгер взяли верх в первом сете – 6:4, во второй партии уступили – 4:6. Судьбу матча решил супертай-брейк, в котором Азаренко и Крюгер проиграли – 8:10. Напомним, белоруска Арина Соболенко вышла в финал одиночного разряда турнира в Мадриде, где сыграет против американки Корри Гауфф. 

Матч за титул пройдет 3 мая.

# Теннис # Виктория Азаренко

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