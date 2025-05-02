Политолог напомнил, почему важно не забывать о Великой Победе

Григорий Азаренок, СТВ:

Если коротко, Алексей, когда Президент сказал о том, что мы должны вцепиться в эту память, в эту Победу [в Великой Отечественной войне – прим. ред.] зубами, почему?

Алексей Дзермант, политолог:

Для того чтобы вот в теперешнем противостоянии не просто нам выжить, не просто сохранить себя, а тоже победить. Потому что эта память нам дает понимание, какие ценности, что самое главное позволяет нам победить. А это вот наша черта стремления к справедливости, чтобы не было господ и рабов. Чтобы народы между собой дружили, а не враждовали. И чтобы мы стремились построить общество не вот этой вражды, конкуренции, расовых иерархий, а общество, где каждый имеет право на жизнь, на развитие и на будущее достойное. Вот для этого нам нужна память. Потому что если забудем, ради чего мы победили, то нас тут же сомнут, потому что навяжут чуждые ценности, сломят нас и сотрут с лица земли, сотрут из истории. Для этого нам нужна память.