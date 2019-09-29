«Я гарантирую искренность». О чём Александр Лукашенко поговорит с Владимиром Зеленским при первой личной встрече

Новости Беларуси. 3-4 октября состоится II Форум регионов Беларуси и Украины. Во время Форума ожидается важное событие: Александр Лукашенко встретится с Владимиром Зеленским, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На Форуме регионов мы ближе узнаем друг друга и познакомимся. И дело не в этом – познакомимся не как Володя и Саша или Александр и Владимир. Нет, познакомимся с позицией друг друга. Обещаю, что я буду честным, искренним в разговоре. Это вообще, как у нас модно сейчас говорить, моя фишка. Я привык говорить честно и искренне. Потому что сегодня скажешь неправду, через два года можешь сказать что-то другое. А журналист скажет: «А где ты правду говорил?». Поэтому я считаю нужным всегда говорить честно, искренне. Как уже там получится, но честно.

Я гарантирую искренность. Если я увижу со стороны своего собеседника такие подходы, у нас будут очень хорошие отношения.

Он на меня производит хорошее впечатление. Да, ошибок тоже не избежал, опыта такого нет. Определенные ошибки были. Если его будет это интересовать, я ему покажу ошибки, которые допускать нельзя.