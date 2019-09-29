Прямой эфир

«Я гарантирую искренность». О чём Александр Лукашенко поговорит с Владимиром Зеленским при первой личной встрече

29 сентября 2019 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3-4 октября состоится II Форум регионов Беларуси и Украины. Во время Форума ожидается важное событие: Александр Лукашенко встретится с Владимиром Зеленским, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Искренний разговор на злободневные темы: подводим итоги встречи Президента Беларуси с представителями СМИ Украины

Заочно лидеры, конечно, знакомы. Важные вопросы обсуждали по телефону. Пообщаются президенты лично впервые. Глава белорусского государства подчеркивает: говорить с украинским коллегой будет максимально открыто.

«Я гарантирую искренность». О чём Александр Лукашенко поговорит с Владимиром Зеленским при первой личной встрече -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На Форуме регионов мы ближе узнаем друг друга и познакомимся. И дело не в этом – познакомимся не как Володя и Саша или Александр и Владимир. Нет, познакомимся с позицией друг друга. Обещаю, что я буду честным, искренним в разговоре. Это вообще, как у нас модно сейчас говорить, моя фишка. Я привык говорить честно и искренне. Потому что сегодня скажешь неправду, через два года можешь сказать что-то другое. А журналист скажет: «А где ты правду говорил?». Поэтому я считаю нужным всегда говорить честно, искренне. Как уже там получится, но честно.

Я гарантирую искренность. Если я увижу со стороны своего собеседника такие подходы, у нас будут очень хорошие отношения.

Он на меня производит хорошее впечатление. Да, ошибок тоже не избежал, опыта такого нет. Определенные ошибки были. Если его будет это интересовать, я ему покажу ошибки, которые допускать нельзя.

«Я гарантирую искренность». О чём Александр Лукашенко поговорит с Владимиром Зеленским при первой личной встрече -4

«Я гарантирую искренность». О чём Александр Лукашенко поговорит с Владимиром Зеленским при первой личной встрече -6

«Я гарантирую искренность». О чём Александр Лукашенко поговорит с Владимиром Зеленским при первой личной встрече -8

Читайте также:

О чём Президент Беларуси говорил с представителями СМИ Украины? Все темы в одном материале

«Не ждите от нас пакостей». Александр Лукашенко о том, могут ли белорусские военные оказаться в Донбассе

Александр Лукашенко: «Настоящим президентом ты должен родиться»

Президент Беларуси о Зеленском: «Если он захочет, то научится»

# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Я не записываю переговоры с Путиным или с Зеленским, у нас нет этой практики»
29 сентября 2019 17:03

Александр Лукашенко: «Я не записываю переговоры с Путиным или с Зеленским, у нас нет этой практики»

Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси
27 сентября 2019 16:16

Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси

Владимир Макей на сессии Генассамблеи ООН: Беларусь призывает отказаться от ракет средней и меньшей дальности
27 сентября 2019 11:05

Владимир Макей на сессии Генассамблеи ООН: Беларусь призывает отказаться от ракет средней и меньшей дальности