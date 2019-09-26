Александр Лукашенко: «Настоящим президентом ты должен родиться»

Новости Беларуси. На встрече с представителями украинских СМИ Александр Лукашенко поделился своими мыслями о том, какими качествами должен обладать президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, президенты только рождаются. Настоящим президентом ты должен родиться. Если у тебя от рождения этого нет, ты не станешь таким президентом – ты будешь хорошим управленцем.

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