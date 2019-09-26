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Александр Лукашенко: «Настоящим президентом ты должен родиться»

26 сентября 2019 19:08
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Новости Беларуси. На встрече с представителями украинских СМИ Александр Лукашенко поделился своими мыслями о том, какими качествами должен обладать президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Настоящим президентом ты должен родиться»-1

Ольга Кошеленко, специальный корреспондент телеканала «1+1» (Украина):
Президентами рождаются?

Александр Лукашенко: «Настоящим президентом ты должен родиться»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, президенты только рождаются. Настоящим президентом ты должен родиться. Если у тебя от рождения этого нет, ты не станешь таким президентом – ты будешь хорошим управленцем.

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# Выборы в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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