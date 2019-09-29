Искренний разговор на злободневные темы: подводим итоги встречи Президента Беларуси с представителями СМИ Украины

Новости Беларуси. 3-4 октября в Житомире состоится II Форум регионов Беларуси и Украины. Участие в нем примут главы двух государств. И это будет первая личная встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 3-4 октября в Житомире состоится II Форум регионов Беларуси и Украины. Участие в нем примут главы двух государств. И это будет первая личная встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Стоит ли говорить, насколько высок градус интереса к этому событию. А настолько, что в Минск прибыли представители крупнейших украинских СМИ. Во Дворце Независимости с журналистами встретился наш Президент. Около четырех часов разговора, актуальные темы, самые острые вопросы и предельно откровенные ответы. Все то, за что любят белорусского лидера. И не только журналисты – их аудитория.
Все подробности – в материале Юлии Бешановой.
Это только в детских наивных песнях «Дружба начинается с улыбки». В отношениях между странами в основе – всегда экономика. В этом плане Минск и Киев умеют и готовы работать вместе. Поставка нефти через Одесский порт, совместные предприятия, агарный сектор. За шесть месяцев 2019 года взаимный товарооборот превысил 2,6 миллиарда долларов. Планка установлена в 8 миллиардов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Именно торгово-экономические отношения – ключевая составляющая белорусско-украинского партнерства. А достижения здесь значительные. В прошлом году наш товарооборот составил почти 5,5 миллиарда долларов США. Работают совместные предприятия, есть немало общих инфраструктурных проектов. Нас объединяют тесные кооперационные связи. И надо сказать, что этот процесс постоянно усиливается, нарастает.
Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире, стабильности у наших украинских друзей.
Александр Лукашенко приглашает к разговору украинских журналистов в актуальное время: Житомир уже готовится встречать II Форум регионов. Эдакая возможность дружить не домами-столицами, а семьями – областями.
Интерес к событию – не рядовой. Если на I Форум в Гомель в 2018 году приехали представители 16 украинских областей, то в предстоящем заявлены практически все – 24.
Александр Лукашенко:
В наших отношениях очень важно исполнение наших договоренностей. Видя, что не получается – встретились, договорились, комиссии, межправительственная работа, тогда был предложен формат форумов, белорусско-украинских Форумов регионов. Думаю: сведем лицом к лицу губернаторов, руководителей администраций областей ваших и наших, надо попробовать. Они, договорившись, будут что-то решать. И вы знаете, это дало результат. Сейчас мы понимаем, что им просто мешать не надо – им надо помогать.
Форум Беларуси и Украины, который в Житомире произойдет (второй после Гомеля), главная его тема и суть должна заключаться в том, что мы им должны помогать. Но ни в коем случае не препятствовать развитию их отношений напрямую.
Во время Форума Беларуси и Украины ожидается еще одно важное событие: Александр Лукашенко встретится с Владимиром Зеленским. Заочно лидеры, конечно, знакомы. Важные вопросы обсуждали по телефону. И – деталь – в свете последних мировых тенденций этот диалог так и не станет достоянием общественности.
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В начале разговора гости будто бы пытаются читать между строк. Да и сами то и дело задают вопросы с подтекстом: против кого планируем дружить с Америкой и как аукнуться Украине белорусско-российские интеграционные процессы? Александр Лукашенко в очередной раз объясняет: отношения строим, исходя из собственных интересов. И исключительно с теми, кто готов уважать наш суверенитет.
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Глава государства отмечает: с уважением относимся и к вашей независимости. И добавляет: военной угрозы от Беларуси не ждите, а в Киев готовы въехать только на тракторе. Тем более – в эту уборочную помогали их заправлять.
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Не секрет, что работа белорусских НПЗ напрямую зависит от поставок российской нефти. Налоговой маневр постепенно приближает стоимость российского сырья к мировым котировкам. В таких условиях мы вынуждены искать альтернативы. Один из вариантов – маршрут через Одесский порт.
Александр Лукашенко:
Мы имеем три варианта, просчитываем поставки нефти на свои заводы. Более того, мы эти заводы в этом году в основном модернизируем. Они уже будут прибыльными, когда мы купим дорогую нефть в Средиземном или Черном море, или на Балтике. Мы купим, переработаем и не будем в убытке.
Но 25 млн тонн нефти мы можем сегодня переработать, и мы эту нефть привезем на рынок России (так они сейчас поставляют здесь). Возьмем, допустим, иранскую, американскую, саудовскую, у Арабских Эмиратов (недавно шейх здесь был, мы вели переговоры). Мы возьмем у них эту нефть и переработаем. Вам это надо? (России – прим. ред)? Вы потеряете рынок. Минимум 20-25 млн тонн. Уверен, не надо. Так давайте договариваться! Не получается.
Потому и прорабатываем разные варианты. Одесса – Броды вариант использовали, железнодорожным транспортом из Одессы поставляли. Это дороже. Что удивительно, самым выгодным оказался маршрут поставок из Гданьска – через Польшу в Беларусь. Перемычку сделаем, на два завода будем поставлять сразу.
Из четырех ниток нефтепровода «Дружба» мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда к нам. Это надо России? Но это не рычаги давления. Это поиск альтернативы. Третье направление – через порты Литвы и Латвии.
А дальше вопросы сыпались как из рога изобилия. Три с половиной часа обсуждали острые, а порой и откровенно провокационные темы. «Так чей же все-таки Крым?», «Будет ли транзит власти в Беларуси» и «Возможен ли у нас в стране «внесистемный кандидат»?
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