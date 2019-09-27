Парламентские выборы. Почти полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах Беларуси

Новости Беларуси. Чуть больше недели остается до начала регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей. Подача документов завершится 7 октября, а уже 17 числа мы узнаем имена потенциальных парламентариев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот этап компании – один из самых напряженных. Выдвиженцам предстоит собрать недостающие подписи. Чтобы успеть преодолеть «тысячный» рубеж, без малого полтысячи инициативных групп развернули пикеты на улицах страны. Кто ищет народную поддержку среди столичных избирателей, узнавала Ксения Худолей.

О том, что предвыборная гонка в самом разгаре, говорят или даже кричат уличные пикеты под флагами самых разных объединений и партий. И если яркая символика выдвиженцев откровенно привлекает внимание избирателей, то членам инициативных групп, как и самим кандидатам, искать поддержки приходится скромно и немногословно. Заполучить ту самую «недостающую» подпись без агитации и громких обещаний необходимо как можно скорее.

Свой проходной билет в следующий «тур» на проспекте Пушкина ищет Геннадий Насевич. Этот перекресток выдвиженцу от Коммунистической партии знаком хорошо: опытный инженер восемь лет отвечает за дорожную сеть района.

Геннадий Насевич, претендент в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Коммунистическая партия республики Беларусь всегда выступала за справедливость, за равноправие и справедливые выборы. Считаю, что принял правильное решение участвовать в парламентских выборах. Знание проблем людей, а также их решение в коммунальной и экономической сферах деятельности государства позволит мне эффективно работать в парламенте.

На Карбышева под флагами Либерально-демократической партии подписи собирают за нового лидера движения Олега Гайдукевича. В 108-м столичном округе выдвиженца хорошо знают как юриста и милиционера. А вот за статус парламентария ему придется побороться, в том числе с сотней однопартийцев.

Олег Гайдукевич, претендент в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Человек избирается от конкретного места, от конкретного региона. И люди ждут, что ты сделаешь в этом регионе или округе для них. Партия наша отстаивает сильную Беларусь, независимость, суверенитет, национальные интересы.

Многочисленно на предстоящих выборах также представлена Партия труда и справедливости. Бороться за депутатское кресло решили 50 выдвиженцев. Свои шансы на победу они могут увеличить сразу несколькими способами: опираясь и на народную поддержку, и на партийное плечо.

Василий Заднепряный, председатель Республиканской партии труда и справедливости:

Это наши активные партийцы, которые занимают соответствующие должности среднего и высшего звена. Это опытные люди, которые прежде всего должны защищать интересы наших избирателей. Избиратели настаивают на том, что нужно двигаться вперед по пути улучшения благосостояния народа.

В действующем депутатском составе три представителя РПТС и столько же парламентариев, выдвигавшихся от Белорусской патриотической партии. Продлить свои полномочия и на седьмой созыв планирует лидер «патриотов» Николай Улахович.

Николай Улахович, претендент в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Белорусской патриотической партии:

Депутаты должны быть обязательно профессионалы, и желательно, чтобы они работали в тех постоянных профильных комиссиях, где они имеют свой не только жизненный, но и профессиональный опыт тоже. От нашей партии выдвигается 18 кандидатов в депутаты нынешнего парламента, поэтому лидер должен быть вместе с ними и желательно впереди.