Президент Беларуси о Зеленском: «Если он захочет, то научится»

Новости Беларуси. Зеленский до президентства был актером. Даже репетировал это в сериале «Слуга народа». Кстати, Александр Лукашенко его не смотрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вряд ли возможна такая ситуация: менталитет не тот, в стране политическая обстановка другая. Да и чтобы стать Президентом, вряд ли определяющим здесь выступает диплом о высшем образовании или род деятельности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Умный человек. Он же у вас образованный, умный человек. Да, у него нет этой практики. Он не был никогда связан с государственной службой и так далее. Ну ничего. Если он захочет, то научится. Если он от рождения не президент – любой – он не станет президентом.