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Президент Беларуси о Зеленском: «Если он захочет, то научится»

26 сентября 2019 19:07
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Новости Беларуси. Зеленский до президентства был актером. Даже репетировал это в сериале «Слуга народа». Кстати, Александр Лукашенко его не смотрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси о Зеленском: «Если он захочет, то научится»-1

В Беларуси вряд ли возможна такая ситуация: менталитет не тот, в стране политическая обстановка другая. Да и чтобы стать Президентом, вряд ли определяющим здесь выступает диплом о высшем образовании или род деятельности.

Президент Беларуси о Зеленском: «Если он захочет, то научится»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Умный человек. Он же у вас образованный, умный человек. Да, у него нет этой практики. Он не был никогда связан с государственной службой и так далее. Ну ничего. Если он захочет, то научится. Если он от рождения не президент – любой – он не станет президентом.

Президент Беларуси о Зеленском: «Если он захочет, то научится»-7

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# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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