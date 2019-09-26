«Не ждите от нас пакостей». Александр Лукашенко о том, могут ли белорусские военные оказаться в Донбассе

Для Украины мир – это вопрос № 1. Беларусь будет способствовать урегулированию конфликта только мирными способами. Это не просто слова. Наша военная доктрина носит не наступательный, а оборонительный характер.

Ольга Кошеленко, специальный корреспондент телеканала «1+1» (Украина): С обеспокоенностью наблюдаем за военными учениями, которые, например, Беларусь проводит с Россией. Вы про общие Вооруженные Силы, про общую армию говорите с Путиным? Могут ли белорусские военные оказаться на Донбассе, если в ходе каких-то интеграционных процессов такая общая армия, возможно, появится?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусские военные могут оказаться на Донбассе, только когда я приму такое решение. Я главнокомандующий Вооруженными Силами Беларуси. У нас абсолютно мобильная, вооруженная, современная, приспособленная к современную бою армия. И что самое важное – дисциплинированная. Поэтому они могут появиться там только тогда, когда им будет приказано главнокомандующим. Мою позицию по войне на востоке я изложил, не касаясь определенных нюансов.

Что касается участия в боевых действиях и чтобы вы от нас гробы получили – слушайте, я тогда не Президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей. Не ждите пакостей по двум причинам. По той причине, что я объяснил, мы не можем врагами быть вашего народа. Всё наше руководство и я, как Президент, имеющий в тысячу раз больше полномочий, чем у вас, я никогда на это не пойду. Это во-первых. Вторая причина – России это не надо.

Александр Лукашенко: «Конфликт на востоке Украины – это боль в сердцах и белорусов»