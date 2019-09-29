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Александр Лукашенко: «Я не записываю переговоры с Путиным или с Зеленским, у нас нет этой практики»

29 сентября 2019 17:03
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Новости Беларуси. 26 сентября состоялась встреча главы белорусского государства с представителями СМИ Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Во время Форума Беларуси и Украины ожидается важное событие: Александр Лукашенко встретится с Владимиром Зеленским. Заочно лидеры, конечно, знакомы. Важные вопросы обсуждали по телефону. И – деталь – в свете последних мировых тенденций этот диалог так и не станет достоянием общественности.

Искренний разговор на злободневные темы: подводим итоги встречи Президента Беларуси с представителями СМИ Украины

Александр Лукашенко: «Я не записываю переговоры с Путиным или с Зеленским, у нас нет этой практики»-1

Александр Мартыненко, генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина»:
Произошло событие, связанное с Украиной, прецедент в мировой дипломатии. Я имею в виду публикацию телефонных переговоров президентов Трампа и Зеленского. Вас не насторожил этот факт?

Александр Лукашенко: «Я не записываю переговоры с Путиным или с Зеленским, у нас нет этой практики»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Насторожил. Но вас могу удивить: я не записываю переговоры с Путиным или с Зеленским, у нас нет этой практики. Я вам клянусь собственным здоровьем и своими детьми. Может быть когда-то и я приду к тому, чтобы записывать переговоры по телефону, но у меня этого нет. Но меня это очень насторожило.

Я, когда разговариваю с президентами, я веду разговор, можно сказать, не на официальном языке. Там всякое может быть. Ну, особенно с близкими мне людьми. Вот с Зеленским мы разговаривали. Там же не только нефтепродукты. Там будущие наши встречи, переговоры и шутки, и прибаутки, и как встретимся, и где, в неофициальной обстановке и так далее. Он (разговор – прим. ред.) носит свободный характер.

Александр Лукашенко: «Я не записываю переговоры с Путиным или с Зеленским, у нас нет этой практики»-7

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# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Владимир Путин # Фотофакт

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