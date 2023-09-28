Лукашенко – послам: «Наша главная задача – не допустить новой мировой войны»

О роскоши и богатстве белорусских резиденций можно слышать часто и много фейков. Но сегодня Дворец Независимости действительно вместил в себя полмира. От Индийского до Тихого океана. Здесь представители 11 государств из четырех частей света.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы приступаете к выполнению своей миссии в очень непростой период. Сегодня весь мир находится на сложном пути формирования новой структуры международных отношений, который неуклонно движется к многополярности. Этот процесс необратим, как бы кому-то ни хотелось иначе. Сейчас выстраивается новый мир. На мой взгляд, более справедливый и разумный порядок взаимодействия всех – а не избранных государств, на принципах уважения и партнерства. В Беларуси, которая пережила немало потрясений и неоднократно становилась театром военных действий, хорошо усвоили уроки истории. Наша главная задача – не допустить новой мировой войны. Минск постоянно проводил очень ответственную внешнюю политику. Никогда в истории мы не распространяли свою юрисдикцию за рамки национальных границ. В нынешней ситуации для нас особое значение имеет развитие доверительных и устойчивых связей с дружественными партнерами за рубежом. И таких партнеров очень много по всему миру.

Читайте также:

Посол Уганды: «Отношения с официальным Минском на интересны»

Александр Лукашенко пригласил президента Казахстана в 2023 году посетить Беларусь

Президент Беларуси: все устали постоянно ждать милости из-за океана